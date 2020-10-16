هاشتاج #افريقيا للكبير فرحوا الجماهير يتصدر الترند.. ومغردون: الأهلي الأول في البطولة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # افرقيا للكبير فرحوا الجماهير بشأن مباراة الأهلى والوداد المقرر إقامتها السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .





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وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج و جاءت التعليقات كالآتي :





ليس أي نادٍ يلعب في إفريقيا يسمى كبير طول ما هو الأهلي هناك رائع نحن سادة الإنجازات والأمجاد ، يا رب يا عالي انصر الأهلي الغالي.





وأضاف اخرون : ربنا يوفقك يا موسيماني ، أملنا في ربنا كبير بأذن الله نعمل ماتش كويس وربنا يكرمنا، شدو حيلكم يا رجاله جمهوركم في ضهركم علي المره والحلوه معاه.





وقال آخرون:لاهلي بطل افريقيا .. وبطل القارة وشجعوهم آخرين بقولهم: البطولة يا اهلي ، دائما انت اول فريق في اي بطولة





وأكد مغردون أن أعظم نادى فى الكون افريقيا يا أهلى.. بالتوفيق بأذن الله لاعظم نادي في الكون.. نحن جميعًا كمشجعي الأهلي لا نحب الغرور ولكن تاريخنا لم يترك لنا مجالًا للتواضع افريقيا يا اهلي .. السبت مش هزار .. افريقيا يا ابطال ..مكملين و ان شاء الله علي افريقيا ناويين



