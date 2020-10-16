اعتقال وزير الدفاع المكسيكي السابق بطلب من أمريكا

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، باعتقال وزير الدفاع المكسيكي السابق سلفادور سيينفويغوس بطلب من الولايات المتحدة.





ونقلت الوكالة عن دبلوماسي مكسيكي قوله: "أمر الاعتقال جاء بطلب من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية".





وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، أنها خصصت مكافأة تصل إلى مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة المبحوث عنه، مكسيكي الجنسية، خوسيه رودولفو فياريال هيرنانديز.





ومعروف عن هيرنانديز إشرافه على منظمة مسؤولة عن إدخال الكوكايين والماريوانا إلى الولايات المتحدة، ويرتكب أعمال عنف داخل المكسيك والولايات المتحدة للحفاظ على قوة منظمته ومكانتها، على حد وصف البيان.



