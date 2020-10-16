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أخبار العالم

اعتقال وزير الدفاع المكسيكي السابق بطلب من أمريكا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، باعتقال وزير الدفاع المكسيكي السابق سلفادور سيينفويغوس بطلب من الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي مكسيكي قوله: "أمر الاعتقال جاء بطلب من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، أنها خصصت مكافأة تصل إلى مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة المبحوث عنه، مكسيكي الجنسية، خوسيه رودولفو فياريال هيرنانديز.

ومعروف عن هيرنانديز إشرافه على منظمة مسؤولة عن إدخال الكوكايين والماريوانا إلى الولايات المتحدة، ويرتكب أعمال عنف داخل المكسيك والولايات المتحدة للحفاظ على قوة منظمته ومكانتها، على حد وصف البيان.

ويدير مكتب شؤون المخدرات وإنفاذ القانون الدولي بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وتحقيقات الأمن الداخلي للهجرة والجمارك الأميركية، والوكالات الحكومية الأخرى.
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