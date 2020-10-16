مصر تطلق أول سندات من نوعها والأكبر في الشرق الأوسط.. والسعودية تؤكد: أينما توجد المشاكل في المنطقة تجد إيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت









مصر تسجل 118 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

أكبر عملية تبادل لأسرى بين "الشرعية اليمنية" والحوثيين

السعودية.. الكشف عن قضية فـساد كبرى تجاوزت 193 مليون ريال









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين العالمي والإقليمي، فيما اهتمت بشكل مركز على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن مصر أعلنت تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، مقارنة مع 128 حالة إصابة وست وفيات الأربعاء، مشيرةً إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة.





وذكرت "الوطن" أن مصر أطلقت إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن "LSE"، بقيمة 750 مليون دولار، لأجل خمس سنوات، بحسب بيان من وزارة المالية، التي أكدت أن الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية يعد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.





وقال محمد معيط، وزير المالية المصري: "يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذي يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أكدت الهيئة باشرت مؤخرًا 889 قضية جنائية وتأديبية، مضيفًا أنه تم القبض على 13 مسؤول حكومي و4 رجال أعمال و 5 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية، وبتفتيش منازلهم عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 193.639.535 ريالًا، وقد ُأخفِيَت في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض جرى تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين.





وأشارت "القبس" إلى أنه قد انطلقت في اليمن أكبر عملية تبادل للأسرى بين قوات الشرعية والحوثيين، وتشمل عملية التبادل التي تجري برعاية الامم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1081 أسيرا.





واستقبل مطار صنعاء الدولي ثلاث طائرات تحمل ثلاث دفعات لأسرى الحوثيين، فيما استقبل مطار سيئون الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية طائرة تحمل 109 أسرى يتبعون الجانب الحكومي.





ونقلت "الوطن" عن مبعوث الامم المتحدة لليمن مارتن جريفيث قوله إن "عملية إطلاق سراح المعتقلين التي تجرى بإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي علامة جديدة بأن الحوار السلمي يمكن أن يؤدي إلى نتائج حميده".





وأبرزت "الراي" تصريحات وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بأنه أينما توجد المشاكل في المنطقة تجد إيران، مضيفًا أن إيران تدعم علنًا الجماعات والخلايا الإرهابية والميليشيات المسلحة في لبنان والعراق واليمن ووصلت حتى إلى أمريكا الجنوبية.





دوليًا، ذكرت "الأنباء أن المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن انتقد تعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا، بينما عقد المرشحان لقاءات جماهيرية تلفزيونية متزامنة بعد إلغاء مناظرتهما الثانية.





ودافع ترامب عن طريقة معالجته للجائحة وكذلك عن سلوكه الشخصي، بما في ذلك تنظيم حدث في البيت الأبيض لم يضع الغالبية فيه الكمامات أو يلتزموا بالتباعد الاجتماعي.



