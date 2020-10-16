كوريا الجنوبية تمدد تحذير السفر للخارج وسط ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في العالم





أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تمديد تحذير السفر خارج البلاد لمدة شهر، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في العالم.





وذكرت وزارة الخارجية في سول - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أنها مددت تحذيرات السفر إلى جميع دول العالم التي كان من المقرر أن تستمر حتى يوم 18 أكتوبر، إلى يوم 17 نوفمبر المقبل.





وكانت الحكومة قد أصدرت تحذيرات السفر الخاصة أولا في 23 مارس إلى جميع البلدان والمناطق، وتستمر في تمديدها لمدة شهر واحد.

وذكرت الوزارة أن قرارها يستند إلى حقيقة أن الانتشار العالمي للفيروس ما زال مستمرًّا، وأن العديد من الدول ما زالت تفرض قيودا على دخول الأجانب. كما أشارت إلى أن شركات الطيران حول العالم أوقفت عمليات الطيران.



