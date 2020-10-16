AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تمدد تحذير السفر للخارج وسط ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في العالم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تمديد تحذير السفر خارج البلاد لمدة شهر، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في العالم.

وذكرت وزارة الخارجية في سول - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أنها مددت تحذيرات السفر إلى جميع دول العالم التي كان من المقرر أن تستمر حتى يوم 18 أكتوبر، إلى يوم 17 نوفمبر المقبل.

وكانت الحكومة قد أصدرت تحذيرات السفر الخاصة أولا في 23 مارس إلى جميع البلدان والمناطق، وتستمر في تمديدها لمدة شهر واحد.
وذكرت الوزارة أن قرارها يستند إلى حقيقة أن الانتشار العالمي للفيروس ما زال مستمرًّا، وأن العديد من الدول ما زالت تفرض قيودا على دخول الأجانب. كما أشارت إلى أن شركات الطيران حول العالم أوقفت عمليات الطيران.

وحثت الوزارة رعاياها على إلغاء أو تأجيل رحلاتهم الخارجية، كما دعت المواطنين المقيمين في الخارج إلى توخي المزيد من الحذر من أجل سلامتهم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تخفض مستوى تحذير السفر إلى مقاطعة هوبي الصينية مع انحسار كورونا

كوريا الجنوبية تمدد قرار "عدم السفر للخارج" لمدة شهر بعد ارتفاع الإصابات بكورونا عالميا

كوريا الجنوبية تمدد الإجراءات الاحترازية عقب تسجيل أكثر من 300 إصابة بكورونا لليوم الثاني

كوريا الجنوبية تعيد فتح مدارسها الأسبوع المقبل بعد تراجع معدل الإصابات بكورونا

كوريا الجنوبية تجدد التحذير من السفر إلى جميع دول العالم بسبب كورونا

ترشيحاتنا

مدير شركة ينصب على مواطنين فى 17 مليون جنيه

هاشتاج #افريقيا للكبير فرحوا الجماهير يتصدر الترند.. ومغردون: الأهلي الأول في البطولة

عجائب الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها

اشتري آيفون 8 بلس بـ 5600 جنيه فقط.. عرض الجمعة

على كل أعضاء الجسم .. دراسة: كورونا يترك آثارا خطيرة حتى بعد التعافي

تقارير| سيكازوي حكما لموقعة الوداد والأهلي

AdvertisementS

رفض الاعتراف به .. حبس سيدة وزوجها لقتلهما طفلهما غير الشرعي بالسلام

سيدة تطلب من زوجة ابنها أغرب طلب في أول يوم زواج

مسجل خطر يغتصب سيدة أمام زوجها.. تعليق ناري من تامر أمين

هاني الناظر يناشد بالحفاظ على هذا الفيتامين في الجسم قبل الشتاء

حيلة ذكية لمشاهدة حالات واتساب دون علم الطرف الآخر.. اعرفها

ملعقة بعد الغداء .. مكون غير متوقع من مطبخك يقوي المناعة

التعاون السعودي يطلب دعما ماليا بسبب كارتيرون

حدث ليلا.. قرار مفاجئ من الكاف بشأن مباراة الأهلى والوداد في دوري أبطال إفريقيا.. سيدة تطلب من زوجة ابنها أغرب طلب في أول يوم زواج

لقاء الخميسي: عبد المنصف مضى للأهلي ومن يوم ما فتحت عيني على الدنيا وأنا بحب الخطيب

كنت بهزر معاها .. طفلة تلقى مصرعها على يد جدها بعد إلقائها في البحر .. صور

العريس و العروسة هربوا .. القبض على حفل زفاف بالكامل بتهمة مخالفة قوانين التباعد الاجتماعي .. فيديو

على كل أعضاء الجسم .. دراسة: كورونا يترك آثارا خطيرة حتى بعد التعافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع الفطار .. دراسة تكشف عن مشروب ساخن مفيد لمرضى السكر

على كل أعضاء الجسم .. دراسة: كورونا يترك آثارا خطيرة حتى بعد التعافي

ملعقة بعد الغداء .. مكون غير متوقع من مطبخك يقوي المناعة