استقرار الحركة المرورية على طرق القاهرة اليوم الجمعة

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف، اليوم الجمعة، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.
وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وذلك لأن اليوم إجازة أسبوعية، وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه إلى التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.
وناشدت داليا أشرف، المواطنين الالتزام بالسرعات، وعدم السير بسرعات عالية وعدم استغلال أن الشوارع لا يوجد بها أعداد كبيرة من المواطنين والسيارات.
كما ناشدت الإعلامية داليا أشرف، جميع المواطنين الالتزام وعدم التهاون فى تلك المعلومات المهمة، مؤكدة أنه من لا يلتزم بتعليمات المرور سيتسبب فى مشكلات له ولـ غيره".