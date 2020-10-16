AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استقرار الحركة المرورية على طرق القاهرة اليوم الجمعة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:10 ص
حالة الطرق
حالة الطرق
Advertisements
البهي عمرو

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف، اليوم الجمعة، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

 

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وذلك لأن اليوم إجازة أسبوعية، وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه إلى التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.

 وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية على معظم الطرق الرئيسية والفرعية.

 

وناشدت داليا أشرف، المواطنين الالتزام بالسرعات، وعدم السير بسرعات عالية وعدم استغلال أن الشوارع لا يوجد بها أعداد كبيرة من المواطنين والسيارات.

 

كما ناشدت الإعلامية داليا أشرف، جميع المواطنين الالتزام وعدم التهاون فى تلك المعلومات المهمة، مؤكدة  أنه من لا يلتزم بتعليمات المرور سيتسبب فى مشكلات له ولـ غيره".


وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير الحركة، تزامنًا مع تنفيذ الغلق الكلى لحركة المرور بطريق الأوتوستراد كوبرى (التونسى) فى الاتجاهين لرفع "6 كمرات معدنية" الخاصة بالكوبرى المستحدث أعلى كوبرى التونسى، وسط انتشار اللوحات الإرشادية والتحذيرية فى محيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار الحركة المرورية على طرق القاهرة اليوم الجمعة

استقرار الحركة المرورية على طرق القاهرة اليوم الجمعة

استقرار الحركة المرورية على طرق القاهرة اليوم الجمعة

استقرار الحركة المرورية على طرق القاهرة اليوم الجمعة

استقرار الحركة المرورية على طرق القاهرة اليوم الجمعة

استقرار الحركة المرورية على طرق القاهرة اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

بدء العام الدراسي الجديد في المدارس .. غدًا

غضب في مدينة ليفربول بسبب تصوير فيلم Batman

ذكرى وفاة عمر الحريري .. كيف أخفت ابنته ميريت عنه إصابته بالسرطان

هاني الناظر يناشد بالحفاظ على هذا الفيتامين في الجسم قبل الشتاء

45 دقيقة فقط .. نفاد الحجز الخاص بـ آيفون 12 في تايوان

هاشتاج #افريقيا للكبير فرحوا الجماهير يتصدر الترند.. ومغردون: الأهلي الأول في البطولة

AdvertisementS

رفض الاعتراف به .. حبس سيدة وزوجها لقتلهما طفلهما غير الشرعي بالسلام

سيدة تطلب من زوجة ابنها أغرب طلب في أول يوم زواج

مسجل خطر يغتصب سيدة أمام زوجها.. تعليق ناري من تامر أمين

هاني الناظر يناشد بالحفاظ على هذا الفيتامين في الجسم قبل الشتاء

حيلة ذكية لمشاهدة حالات واتساب دون علم الطرف الآخر.. اعرفها

ملعقة بعد الغداء .. مكون غير متوقع من مطبخك يقوي المناعة

التعاون السعودي يطلب دعما ماليا بسبب كارتيرون

حدث ليلا.. قرار مفاجئ من الكاف بشأن مباراة الأهلى والوداد في دوري أبطال إفريقيا.. سيدة تطلب من زوجة ابنها أغرب طلب في أول يوم زواج

لقاء الخميسي: عبد المنصف مضى للأهلي ومن يوم ما فتحت عيني على الدنيا وأنا بحب الخطيب

كنت بهزر معاها .. طفلة تلقى مصرعها على يد جدها بعد إلقائها في البحر .. صور

العريس و العروسة هربوا .. القبض على حفل زفاف بالكامل بتهمة مخالفة قوانين التباعد الاجتماعي .. فيديو

على كل أعضاء الجسم .. دراسة: كورونا يترك آثارا خطيرة حتى بعد التعافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع الفطار .. دراسة تكشف عن مشروب ساخن مفيد لمرضى السكر

على كل أعضاء الجسم .. دراسة: كورونا يترك آثارا خطيرة حتى بعد التعافي

ملعقة بعد الغداء .. مكون غير متوقع من مطبخك يقوي المناعة