سموحة في ضيافة مصر المقاصة بالدوري المصري





وضمن الفريقان بقائهما في الدوري الممتاز، حيث يحتل المقاصة المركز التاسع بجدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 47 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي.





وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين ضمن الأسبوع الـ16 من الدوري الممتاز، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.





ويفتقد سموحة لجهود كل من محمود عزت، إسلام الفار، أحمد الشيخ، أحمد حمص وفوزي الحناوي لأسباب فنية، بينما يغيب حسام حسن هداف الفريق للإيقاف، والثنائي كريم يحيى والكونغولي إيدي إيمومو لفسخ التعاقد معهما.





ويلتقي غدًا السبت، الاتحاد السكندري مع الإنتاج الحربي في ختام الجولة ذاتها.

يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره سموحة، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة، من الدوري الممتاز.