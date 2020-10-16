العريش تستعد لافتتاح المجمع الخدمى التعليمي بتكلفة 17.3 مليون جنيه

واكد حمزة رضوان انه يجري الانتهاء من تجهيز مبنى المجمع الخدمى للامتحانات بحي الزهور مدينة العريش بتكاليف اجمالية 17،3 مليون جنيه.وأضاف، في تصريحات صحفية، انه سيتم افتتاح المدرسة اليابانية بالعريش العام القادم كنوع جديد من التعليم المتميز داخل المحافظة ولتلبية احتياجات المواطنين.ولفت، الي انه تم وضع حجر الأساس لإنشاء المدرسة اليابانية بالعريش بتكلفة حوالى 17 مليون جنيه، الي جانب وضع حجر الأساس لمدرسة الثانوية الصناعية بالحسنة لخدمة وسط سيناء بتكلفة تصل الى 27 مليون جنيها.ورافقة في الجوله محمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، وخيري السعيد رئيس قسم بالتعليم الثانوي .وفي نفس السياق تابع رضوان المبادرات المقترحة لتفعيل المشروع وعلى رأسها مبادرة "أفضل منسق على مستوى المحافظة " حيث يعد المشروع الوطنى للقراءة ، مشروع مشترك بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة البحث العلمى بدولة الإمارات المتحدة، والذى يهدف إلى تشجيع القراءة بين الطلاب والمعلمين والتى تخدم ملفات المشاركة المجتمعية والمعلم والطالب على مستوى الجودة .اقرأ ايضا :