الكنيست يقر معاهدة السلام مع الإمارات.. فرنسا واليونان تتهمان تركيا بالاستفزاز في شرق المتوسط.. ألمانيا غاضبة من أنقرة.. وأوروبا غير مستعدة لموجة جديدة من كورونا أبرز اهتمامات صحف الإمارات

-المفوضية الأوروبية: حكومات الاتحاد غير مستعدة لموجة جديدة من كورونا

- فرنسا: تركيا تتصرف بشكل مستفز باستمرار

- البيان: مخطط تركي لنسف بوادر الحل السياسي في ليبيا





ركزت الصحف الإماراتية اليوم الجمعة، على عدد من القضايا الإقليمية من بينها التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي في منطقة شرق المتوسط وكذلك الأزمة الليبية والعلاقات الإماراتية الإسرائيلية.





وذكرت صحيفة الإمارات اليوم، أن اليونان وفرنسا اتهمتا تركيا بالقيام بتصرفات استفزازية، فيما أعربت ألمانيا عن غضبها من قيام أنقرة بإرسال سفينة الأبحاث «أوروك ريس» مجددًا إلى البحر المتوسط.





واتهمت الحكومة اليونانية تركيا، أمس، بتعمد تعطيل طائرة تقل وزير خارجيتها نيكوس ديندياس، من العراق، وتركها تحلق لمدة 20 دقيقة قبل منحها الإذن بعبور الأجواء التركية، واصفة التصرف التركي بـ«الاستفزازي»، وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس، للصحافيين: «إنه استفزاز آخر ضمن سلسلة الاستفزازات التركية آمل ألا يتكرر الحادث في المستقبل». وأضاف أن وزارة الخارجية اليونانية تقدمت بشكوى إلى السلطات التركية.





من جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، التلميح بأن الطائرة التي تقل وزير الخارجية اليوناني جرى تعطيلها عمدًا لاستفزاز أثينا. وقال إن "الطائرة المعنية أقلعت من العراق دون تقديم مسار محدد للطيران. وعندما دخلت الطائرة المجال الجوي لتركيا طلبت أنقرة من السلطات العراقية مسار الرحلة على وجه السرعة، ومضت الرحلة بأمان بعد الحصول على المسار".





من جانب آخر، انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مجددًا تصرف تركيا في النزاع في البحر المتوسط. وقال بعد اجتماع مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والبولندي زبيجنيو راو بالعاصمة الفرنسية باريس: «إرسال سفينة الأبحاث التركية (أوروك ريس) مجددًا إلى البحر المتوسط، يعد أكثر من مجرد سبب للغضب بالنسبة لنا في دور الوساطة». وأضاف أنه مع ذلك، هناك اعتقاد بأن هذا النزاع لا يمكن حله بسفن حربية، ولكن من خلال مباحثات مباشرة فقط، لافتًا إلى أنه يتوقع الآن أن يكون هناك أوجه تقدم في هذا الأمر قريبًا. وتابع ماس: «إذا لم يحدث ذلك، سيتعين على الاتحاد الأوروبي طرح أسئلة على نفسه عن كيفية التعامل مع ذلك، ونوعية العواقب التي سيسفر عنها الأمر".





بدوره، أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن استيائه من أن تركيا تتصرف بشكل مستفز باستمرار، بالنظر إلى النزاع في إقليم «ناجورني قره باج» في جنوب القوقاز.





وانتقلت الصحيفة إلى ملف جائحة فيروس كورونا في القارة العجوز، حيث سلطت الضوء على إعلان المفوضية الأوروبية بأن حكومات الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لمواجهة موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأوصت بإجراءات مشتركة لطرح اللقاحات في حال توفرها. فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الوبائي جراء الفيروس في أوروبا يشكل مصدر قلق كبير.





وقال نائب رئيس المفوضية، مارجريتيس شيناس: «بينما يعود تطور الوباء إلى مستويات مارس، فإن وضع استعدادنا ليست كذلك». وحث دول الاتحاد الأوروبي على تبني استراتيجية مشتركة للمرحلة الجديدة من الوباء، وتجنب تفاوت الإجراءات الوطنية المختلفة التي اتسمت بها الأشهر الأولى للوباء في القارة.





ومع وصول حالات الإصابة الجديدة إلى نحو 100 ألف حالة يوميًا، تجاوزت أوروبا الولايات المتحدة بهامش كبير، حيث يتم تسجيل أكثر من 51 ألف إصابة بمرض «كوفيد-19» فيها في المتوسط يوميًا.





وقالت المفوضية إنه يجب تزويد المستشفيات وخدمات التطعيم بالعاملين المهرة، المجهزين بالمعدات الوقائية اللازمة، وحثت الحكومات على تجنب النقص الذي عانى منه التكتل عندما تفشى الوباء في مارس الماضي.





وفي صحيفة، البيان، ذكر تقرير بعنوان "مخطط تركي لنسف بوادر الحل السياسي في ليبيا"، أن وسائل إعلام تركيا تقوم بترويج أنباء تفيد بأن الجيش الوطني الليبي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الخط الأحمر وهو ما نفته قيادة الجيش.





ورجح مصدر عسكري ليبي لـ «البيان»، أن يكون ما يجري منذ أيام من محاولات اتهام الجيش بخرق وقف إطلاق النار، دليلًا على مساعي نظام أردوغان لتبرير أي هجوم قد تقوم به القوات الموالية على الخط الأحمر سرت الجفرة، أو على مناطق الجنوب.





وأشار إلى أن أنقرة غير مرتاحة لبوادر الحل السياسي والمصالحة الوطنية، ولمسارات الحوار الأمنية والعسكرية والدستورية، التي تدور في القاهرة، وللدور المصري في توحيد كلمة الليبيين للخروج من أزمتهم. وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، في بيان، أنه لا صحة لما يدور حول قيام قوات الجيش برمي صواريخ مدفعية أو غيرها.





ولفت المحجوب إلى أن هذه الأخبار كاذبة، وهي مجرد ادعاءات لا صحة لها، مضيفًا أن «ما ادعاه وزير دفاع الوفاق مؤخرًا، حول مهاجمة قوات الجيش لمناطق خارج تمركزاتها الحالية، يأتي ضمن إدراك الميليشيات لقرب انتهاء وجودها، بعد أن عاثت فسادًا، وأصبحت عائقًا حقيقيًا يحول دون أمن واستقرار الوطن»، بحسب تعبيره.





وشدد المحجوب على أن قوات الجيش الليبي ملتزمة تمامًا بتعليمات قيادتها بوقف إطلاق النار، وفق مبادرة القاهرة، ومخرجات برلي.

وأوضح المصدر العسكري الليبي أن هناك تحركات تركية مشبوهة، لإشعال حرب داخل الأراضي الليبية، وخاصة في منطقة الجنوب الغنية بالثروات. وفي الوقت الذي تواصل فيه البحرية التركية، تنفيذ تدريبات مع بحرية حكومة الوفاق في قاعدة الخمس، شرقي طرابلس، قال شهود عيان بمدينة مصراتة، إنهم عادوا للاستماع إلى أزيز الطائرات المسيّرة التركية، وهي تحلق في سماء المدينة، ما يشير إلى وجود مخطط تركي مشبوه، لإعادة الصراع العسكري في البلاد إلى الواجهة.





من جانبها، ركزت صحيفة الاتحاد على إقرار الكنيست الإسرائيلي لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل أمس بأغلبية ساحقة.

ونقلت الصحيفة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي أثنى فيها على محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدًا أن المعاهدة تفتح فرصًا هائلة.





وقال نتنياهو في الكنيست: "هذا يوم لم تكن أيام كثيرة مثله في تاريخ إسرائيل، وفيه تعرض معاهدة سلام مع دولة عربية على الكنيست للمصادقة عليها، وأود أن أشكر الرئيس ترامب وفريقه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فهو قائد شجاع ورائد وصديق، ولكل من ساعد على مر السنين في دفع السلام التاريخي الذي نحييه هنا قدمًا".





وأفاد نتنياهو أمام أعضاء الكنيست بأن "السلام مع دول العالم العربي من شأنه أن يسهم في التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين"، لافتًا إلى أن المعاهدة مع الإمارات لها أهمية اقتصادية بالغة، وتعود بمنافع كبيرة على كلا البلدين.





وتابع: "يقولون إن السلام يصنع مع العدو، لا، السلام يصنع مع من لم يعد عدوًا.. السلام يصنع مع من يريد السلام، وليس من لا يزال ملتزمًا بتدميرك".





واعتبر أن هناك عددًا من الدول العربية تدعم السلام، مشيرًا إلى أن "كل من يدعم السلام ويريد مصالحة حقيقية سيدعم بقوة هذا التغيير، الذي حظي بدعم معظم دول العالم".





وقال نتنياهو: "إن الموقف الفلسطيني سيتغير بمرور الوقت، سيبدؤون رحلة سلام حقيقية"، متوقعًا أن يزور وفد إماراتي إسرائيل قريبًا.

وأضاف: "سنستقبله بنفس الحفاوة التي استُقبل بها الوفد الإسرائيلي في أبوظبي".





من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الخليج" في تقرير لها بعنوان "استعـدادات يونانيـة لمواجهـة 4 سيناريوهات تركية للتصعيد شرق المتوسط، أن مصادر يونانية أكدت أمس، أن أثينا استعدت لأربعة سيناريوهات محتملة للتصعيد من جانب أنقرة قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، أحدها يعتمد على الخيار العسكري، في ظل الأزمة المتصاعدة بين تركيا من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في شرقي البحر المتوسط وغيره، في وقت اتهمت فرنسا وألمانيا، تركيا بمواصلة استفزاز الاتحاد الأوروبي بتحركاتها في منطقة شرق المتوسط ومنحاها أسبوعًا لتوضيح موقفها.





ونقلت مصادر يونانية، أن السلطات أعدت العدة لمواجهة أربعة سيناريوهات لتطور الأزمة، وهي: الاستعداد لمواجهة احتمال قيام تركيا بنشاطات التنقيب في المياه الواقعة بين 6 أميال و12 ميلًا بالنسبة لساحل جزيرة كاستيلوريزو، لكن من دون استخدام القوة العسكرية.

واستخدام القوة العسكرية لمنع سفينة التنقيب التركية من النشاط في المنطقة المحددة. والسيناريو الثالث الجاهز منذ أغسطس الماضي يقتضي مواجهة «الاستفزازات التركية» قرب جزيرتي رو، وسترونغولي الواقعتين قرب جزيرة كاستيلوريزو. الجزيرتان رو وسترونغولي خاليتان من السكان واحتمال توجيه زوارق المهاجرين إليهما، انطلاقًا من تركيا، سيعطي الأخيرة فرصة إرسال فرق النجدة بذريعة إنقاذ المهاجرين لكن لذلك آثار عسكرية. والسيناريو الأخير يتمثل في أن تبادر تركيا بإرسال سفينة التنقيب «يافوز» إلى المنطقة التي كانت قد قامت فيها سفينة «أوروتش ريس» بعمليات المسح الزلزالي في الأسابيع الماضية. هذا السيناريو قد يكون سيناريو المواجهة العسكرية، حيث تصر اليونان على حماية سيادتها الترابية.





وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث باسم الحكومة اليونانية، أن أنقرة تراجعت عن التزاماتها للمرة الثانية خلال مدة زمنية قصيرة. كذلك، ترى اليونان، بحسب المتحدث، أنها «أمام استفزاز مزدوج من جانب تركيا، وأن هذا يثبت أن أنقرة غير جديرة بالثقة وتستهين أيضًا بنتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في مطلع هذا الشهر». ووفقًا للمتحدث، فإن رئيس الوزراء اليوناني ورئيس قبرص سيطلعان قادة الاتحاد الأوروبي على التحديات الأخيرة التي تفرضها تركيا.