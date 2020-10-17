كل ما تريد معرفته عن الدراسة بالمعاهد الأزهرية ونصائح للطلاب

يبدأ اليوم السبت، طلاب المعاهد الأزهرية ، الدراسة في العام الجديد 2020-2021، وسط اجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا





نظام الدراسة

قرر قطاع المعاهد الأزهرية أن تكون الدراسة في المعاهد عالية الكثافة ستة أيام أسبوعيا ويوزع فيها طلاب كل صف دراسي إلى مجموعتين إحداهما تدرس ثلاثة أيام: السبت والإثنين، والأربعاء، والثانية تدرس الأحد والثلاثاء والخميس، ومن المقرر أن تخصص بداية العام لشرح ما لم يتم شرحه في العام الماضي والمقرر من 15 مارس وذلك للإطلاع فقط.





ويعتمد الطلاب في تحصيلهم للمحتوى الدراسي على مصدرين يكمل كل منهما الآخر وهما:





الاول: التعليم الإلكتروني المتمثل في القنوات الفضائية والمنصات التعليمية وقنوات اليوتيوب والموقع التعليمي لقطاع المعاهد الأزهرية وبوابة الأزهر الإلكترونية وغيرها

الثاني: التعليم المتمثل في الشرح من قبل المعلمين بالمعاهد الأزهرية





مهام إدارة المعهد

وتقوم إدارة المعهد بتوزيع طلاب الصف الواحد على مجموعتين بحيث تدرس كل مجموعة ثلاثة أيام أسبوعيا مع مراعاة التباعد بين الطلاب والذي يقدر بمتر ونصف.





ويكلف مشرفوا المواد بتنفيذ توزيع المنهج الدراسي المعتمد من قبل قطاع المعاهد الأزهرية وفقا للخطة المعتمدة من قبل قطاع المعاهد للمراحل "رياض الأطفال، الإبتدائية، الإعدادية، الثانوية".





ويوزع المحتوى لكل منهج يوحدد الأجزاء التي سيتم شرحها داخل المعهد والأجزاء التي سيتابعها الطالب من خلال المصادر الإلكترونية.





وتوضع صورة بأسماء الموضوعات التي سيتم شرحها في التعليم الإلكتروني في لوحة الإعلانات الخاصة بالمعهد، وتوزع خطة العمل وتحدد الاختصاصات للإطلاع عليها من قبل لجان المتابعةمن المناطق وقطاع المعاهد الأزهرية، مع وضع توضيح للطلاب بأنواع الوسائل الإلكترونية التي يستطيع أن يتعامل معها





كتابة تقرير نصف شهري عن سير العملية التعليمية وإرساله إلى الإدارة التعليمية لتقوم الإدارة بدورها وإرساله في تقرير شهري للوكيل الثقافي.





ويلتزم وكلاء المعهد بمتابعة تخصيل الطلاب للمحتوى الدراسي من خلال مصدري التعليم الإلكتروني والتقليدي وعمل كشوف للطلاب مدون بها رقم الهاتف والإيميل الخاص بالطالب





كما يلتزم وكلاء المهد بتوفير المحتوى الإلكتروني للطلاب غير القادرين بالتعاون مع مسئولي الحاسب الآلي بالمعهد ومسئول التحول الرقمي لتجهيز المحتوى التعليمي لهؤلاء الطلاب وتمكينهم من الإطلاع عليه بالطرق المناسبة، كما يقوم الوكلاء بمتابعة أداء المعلمين داخل الفصول وعمل تقارير أسبوعية بأداء كل معلم من خلال استمارة تعد لذلك.





وتكون زمن الحصة للمرحلة الإبتدائية ساعة والفسحة بعد الحصة الثالثة ومدتها 15 دقيقة، وزمن الحصة في المرحلة الإعدادية 40 دقيقة والفسحة بعد الحصة الثالثة ومدتها 15 دقيقة، وفي المرحلة الثانوية تكون زمن الحصة 40 دقيقة والفسحة بعد الحصة الرابعة ومدتها 15 دقيقة، وزمن الحصة في المعاهد ذات الفترتين 35 دقيقة والفسحة بعد الحصة الرابعة ومدتها 15 دقيقة.





حالات إغلاق المعاهد الأزهرية

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية، التدابير الوقائية والإجراءات الواجب اتباعها بشأن غلق الفصول والمعاهد بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه من المقرر غلق الفصل في حالة حدوث أكثر من حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في نفس الفضل، ويكون الغلق لمدة 28 يوما تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق ويكون قرار الغلق بالتنسيق مع مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية.

وبالنسبة لحالة غلق المعهد بالكامل، فإنه يتم عند غلق أكثر من فصل بداخل المعهد خلال أسبوعين، وذلك لمدة 28 يوما ويكون قرار الغلق بالتنسيق مع مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية.

وبالنسبة لغلق مجمع معاهد، فيحدث عند غلق فصل بأي من المعاهد الأخرى في ذات المجمع خلال أسبوعين من غلق المجمع الأول، ويغلق مجمع المعاهد لمدة 28 يوما ويكون قرار الغلق بالتنسيق مع مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية.

وفي حالة إغلاق مدارس التربية والتعليم بالقرية أو المدينة، يتم غلق المعاهد الأزهرية الكائنة بنفس القرية أو المدينة، ويكون قرار الغلق بالتنسيق مع مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية، وفي حالة غلق معاهد المحافظة تبعا لتوصيات لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، والتي يمثل الأزهر فيها رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تطور الوضع الوبائي.



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