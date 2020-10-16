منافسة شرسة بين بي إم دبليو وفولكس فاجن..اعرف السبب

تخوض الان شركة بي إم دبليو منافسة شرسة جديدة مع فولكس فاجن ، حيث قامت بطرح نسخة 128 TI من فئتها الاولى المدمجة مع فولكس فاجن Golf GTI.



وتحتوي السيارة الجديدة على محرك تربو سعة 2.0 لتر ، وبقوة 195 كيلو وات / 265 حصان ، وعزم الدوران الأقصى 400 نيوتن متر ، والتسارع من الثبات إلى 100 كلم / سفي غضون 6.1 ثانية بينما



كما تصل سرعة 128 TI القصوى إلى 250 كلم/س ، ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود 6.1 لتر/ كلم ، وهو ما ينتج عنه 139 جم/كلم من انبعاثات اكسيد الكربون



تمتلك السيارة 5 أبواب من خلال التوقيع الملفت باسم النسخة ،والمكونات الخاصة ، ومجموعة العادم المميزة ، وذلك بطابع رياضي للمقصورة الداخلية ، مع تقليل الخلوص الأرضي بمقدار 1 سم، ومن المفترض أن يتم طرح السيارة في الأسواق نوفمبر المقبل ويبدأ سعرها من 41 ألف يورو



يذكر أن كشفت مصادر مطلعة أن شركتي صناعة السيارات مرسيدس وبي إم دبليو يدرسان بيع مشروع تطبيق خدمة اماكن الانتظار " بارك ناو " المملوك لهما





وأكدت وكالة بلومبرج أن الشركتين تدرسان الامر مع شركة روتشيلد اند كو للاستشارات ومن المنتظر ان تحقق الصفقة عائدا يقدر بمئات الملايين من اليوروي للشركتين



