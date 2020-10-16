وفاة 29 شخصا من أرمينيا و47 مدنيا في أذربيجان خلال معارك في كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع في جمهورية كاراباخ غير المعترف بها دوليًا، اليوم الجمعة، عن وفاة 29 شخصًا من مقاتليها خلال اليوم الماضي.





وبحسب قائمة الوفيات التي نشرتها وزارة الدفاع أمس، فإن عدد ضحايا الصراع من جانبها مع أذربيجان بلغ أكثر من 600 شخصًا، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





من ناحية أخرى، اتهمت أذربيجان أرمينيا باستهداف المدنيين لديها قائلة إن عدد ضحايا الصراع مع أرمينيا من المدنيين بلغ 47 شخصًا وأصيب 222 شخصًا.





وقالت النيابة العامة في أذربيجان: "توفى 47 شخصًا وأصيب 222 شخصًا.وبلغ عدد المنازل المتضررة 1669 منزلًا. وعد المباني التي أصبحت غير صالحة للسكن 84 مبنى. وعدد المؤسسات المدنية التي أصبحت غير صالحة للاستخدام 301 مؤسسة".





وكانت أرمينيا، أعلنت في وقت سابق، أنها أرسلت أدلة لروسيا تثبت وجود مرتزقة أرسلتهم تركيا للقتال بجانب القوات الأذربيجانية في كاراباخ.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد أمس، وصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان.

وقال المرصد السوري، نقلًا عن مصادره، إن الحكومة والمخابرات التركية تواصل عملية تجنيد المرتزقة السوريين وإرسالهم للمشاركة في العمليات العسكرية ضمن إقليم ناجورني قره باج إلى جانب القوات الأذربيجانية في حربها ضد القوات الآمينية

وأكد وصول دفعة جديدة من السوريين إلى أذربيجان، تتضمن نحو 200 مقاتل، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم هناك، ما لا يقل عن 1650 مرتزقا.