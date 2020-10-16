نشرة المرأة والصحة.. التغذية السليمة للطفل من عمر سنة.. مشروب ساخن مفيد لمرضى السكر.. أطعمة تساعد على فقدان الوزن.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:









يعانى عدد كبير من السيدات والرجال من زيادة الوزن رغم اتباعهم لأنظمة ريجيم أو ممارسة التمارين الرياضية لذلك نقدم لكم اليوم بعض الاطعمة التى تساعد فى تسريع عملية فقدان الوزن وفقا لما ذكره موقع " health ".









تهتم دائما كل أم بتقديم الأكلات و الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة لدي أطفالهم الذي له دور كبير في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا.









المشبك من اشهى حلوى المولد التى اعتاد المصريون على تناولها فى احتفالات مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حيث يتمتع بمذاق خاص مما جعل خبراء الطهي يتفننون فى ابتكار انواع عديدة منه تتمتع بمذاق مختلف وغير تقليدي.









حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.





يعاني عدد كبير من الناس من مشاكل الظهر بسبب الجلوس ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر أو العمل المكتبي مما يتسبب في تقوس الظهر أو المعاناة من وجود الام به.





يصادف 16 أكتوبر من كل عام، الاحتفال بـ اليوم العالمي للتغذية، فتعد التغذية السليمة من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير بالأخص مع انتشار فيروس كورونا، وذلك لأن تناول الأطعمة الصحية و الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية يساهم في الحد الإصابة بالكثير من الأمراض.





يمكن تقليل مخاطر الإصابة بـ مرض السكري من النوع 2 عن طريق إجراء بعض العادات النظام الغذائي أو نمط الحياة، ويمكنك الحماية من أعراض وعلامات ارتفاع نسبة السكر في الدم بما في ذلك التعب وفقدان الوزن، مع هذا المكون في مشروبك الساخن على الإفطار.























































