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رياضة

المصري يجهز الثنائي عبد الفتاح وشحاتة لحراسة مرماه أمام طنطا بالدوري

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:51 م
حراس مرمى فريق المصري
حراس مرمى فريق المصري
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كتب محمد الغزاوى
حرص الكابتن مصطفى فتحي مدرب حراس مرمى بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال مران الفريق الذي أقيم على ستاد الجيش ببرج العرب على تكثيف الجرعة التدريبية المخصصة لثنائي حراس المرمى أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة. 

وجاءت زيادة الجرعة التدريبية من أجل تجهيز الثنائى لخوض مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره فريق طنطا والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري. 


يأتي ذلك بعد تأكد غياب الحارس أحمد مسعود وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد

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