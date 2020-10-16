التنمية الصناعية تطرح كراسة الشروط لـ206 مشاريع للمستثمرين فى الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح كراسات الشروط ل206 وحدة صناعية جديدة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر لاستخدامها في عدة أنشطة صناعية متنوعة،





جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى انشاء 13 مجمع صناعي جديد بمحافظات الوجه البحري والصعيد تشمل 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق.

ياتى ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي،





وأوضحت مدير الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية نجلاء عبد العال الصادق، أنه في إطار توجيهات اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، سيتم تخصيص الوحدات للمستثمر بنظام التمليك أو الإيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد ، لافتة إلى أن سحب كراسات الشروط سيستمر حتى يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2020 .





واشارت الى أن سحب كراسات الشروط بمبلغ 500 جنيها + القيمة المضافة، بإجمالي مبلغ 570 جنيها، وذلك بمقر فرع الأقصر للهيئة العامة للتنمية الصناعية بديوان عام محافظة الأقصر ـ الدور الثالث.





وتيسيرًا على المستثمرين فسيتم إتاحة الكراسات الكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية https://www.investinegypt.gov.eg.



