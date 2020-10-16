AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

التنمية الصناعية تطرح كراسة الشروط لـ206 مشاريع للمستثمرين فى الأقصر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:46 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
 أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح كراسات الشروط ل206 وحدة صناعية جديدة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر لاستخدامها في عدة أنشطة صناعية متنوعة، 

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى انشاء 13 مجمع صناعي جديد بمحافظات الوجه البحري والصعيد تشمل 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق.
ياتى ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي،

وأوضحت مدير الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية نجلاء عبد العال الصادق، أنه في إطار توجيهات اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، سيتم تخصيص الوحدات للمستثمر بنظام التمليك أو الإيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد ، لافتة إلى أن سحب كراسات الشروط سيستمر حتى يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2020 .

واشارت الى  أن سحب كراسات الشروط بمبلغ 500 جنيها + القيمة المضافة، بإجمالي مبلغ 570 جنيها، وذلك بمقر فرع الأقصر للهيئة العامة للتنمية الصناعية بديوان عام محافظة الأقصر ـ الدور الثالث.

 وتيسيرًا على المستثمرين فسيتم إتاحة الكراسات الكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية https://www.investinegypt.gov.eg.

يذكر أن المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر يقع في منطقة البغدادي، على مساحة 49,17 فدان تقريبا، ويضم 206 وحدة، بمساحة 384م نموذج "أ"، ومساحة 432م نموذج "ب"، لمشروعات القطاعات الصناعية "هندسية وغذائية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

إعلامية: الكويت ستسلم مصر 37 إخوانيا هاربا

اليوم.. قرعة نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والاختيار بين مصر والمغرب

قبل مواجهة الأهلي.. صحفي تونسي: خط وسط الملعب أبرز نقاط القوة في الوداد

المعاينة الأولية: ماس كهربائي وراء احتراق مول التجمع وتدمير واجهته و٨ محلات بالطابقين الأرضي والأول

3 طرق غير تقليدية لعمل المشبك.. أبرزها الشامي

الحكومة: لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

رحلة إلى الخيال.. كيف تبدو الطبيعة فى شمال كينيا؟| شاهد

3 طرق غير تقليدية لعمل المشبك.. أبرزها الشامي