أنيسة حسونة: قرار الرئيس بتعيين 20 سيدة في مجلس الشيوخ إنجاز جديد

قدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما قام بإصداره لعدد من القرارات الهامة الخاصة بتعيين 20 سيدة كعضو مجلس الشيوخ من الـ100 عضو.

كما بعثت عضو مجلس النواب، خلال البيان الصادر لها، التهئنة لكافة أعضاء مجلس الشيوخ 2020، متمنية لهم النجاح والتقدير خلال الفترة المقبلة أثناء الفصل التشريعي لهم.

وقالت حسونة، إن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من تعيين 20 سيدة من ال100، وذلك ضعف النسبه المقرره في الدستور المصري والتي تصل ل 10% في المجلس ، يحسب له ضمن أجندة الانجازات التي قام بها، كما أن هذا الأمر ليس مثير للدهشة خاصة وأن الرئيس يقف ويساند دائما المرأة المصرية منذ سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة، لتصبح شريك أساسي في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.