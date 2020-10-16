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أخبار العالم

معاريف: 54% من الإسرائيليين يطلبون تنحي نتنياهو واعتزال السياسة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:40 م
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن ما نسبته 54% من الإسرائيليين يريدون تنحي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن منصبه، والخروج من الحياة السياسية.

وأوضحت الصحيفة في استطلاع نشرت نتائجه، اليوم الجمعة، أن 28% من ناخبي حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، في انتخابات مارس الماضي، و57% من ناخبي تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، يريدون أن يتنحى نتنياهو ويخرج من الحياة السياسية، وبذلك تكون شعبية نتنياهو، في صفوف اليمين أيضا، قد تدهورت إلى حضيض غير مسبوق.

وكانت الصحيفة قد أشارت في استطلاع نشرته الأسبوع الماضي، إلى استمرار تراجع شعبية نتنياهو في الإجابة على سؤال حول مدى الثقة بقدرته على مواجهة انتشار فيروس "كورونا"، حيث أظهرت أن 55% منهم لا يعتمدون على نتنياهو في هذه الناحية.

وفي السياق، أظهر استطلاع نشرته إذاعة 103FM، اليوم، استياء الجمهور في إسرائيل من أداء نتنياهو في مواجهة "كورونا"، ورأى 67% منهم أن أداءه "سيء" إلى "سيء جدا".
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