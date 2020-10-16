AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

آخر استعدادات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد.. اتخاذ كافة الخطوات الاحترازية لاستقبال الطلاب وإجراءات فورية ضد المخالفين.. واحتفالات مستمرة للطلاب الجدد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:46 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
قسم التعليم

آداب عين شمس.. استقبال الطلاب باحتفاليات وكلمة العميد ..ولدينا فرق تعيقم للقاعات الدراسية

علوم عين شمس.. نتخذ إجراءات فورية مع المخالفين بارتداء الكمامات بالحرم الجامعي

عميد "زراعة بعين شمس " يحظر علي الطلاب الدخول بدون كمامات ..ونتخذ كافة الاجراءات الاحترازية لأول ايام الدراسة "

 

تستعد كليات جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد باعام الدراسي الجديد بداية من غد السبت، وذلك ياتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ علي صحة الطلاب ضد فيروس كورونا ، واحتفالات استقبال للطلاب الجدد مع اتحاد طلاب الكليات .

ويستعرض  موقع "صدى البلد" خطة استعداد الكليات لاستقبال الطلاب بالعام الجديد 2020/2021 :


وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس إن الكلية تستعد لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020/2021 بداية من غد السبت، بإتخاذ الخطوات الاحترازية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية للحفاظ علي الطلاب ضد فيروس كورونا.


وأوضح جلال، لموقع "صدى البلد "أن الجامعة وفرت بوابات تعقيم للمداخل الرئيسة للكلية وأدوات التعقيم داخل الحرم الجامعي ، مشيرا الي التباعد الاجتماعي داخل الحرم الجامعي وقاعات التدريس عن طريق تقليل اعداد الطلاب داخل المحاضرات.

 

وشدد "جلال"  علي ارتداء الكمامات للطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين ويحظر علي أي طالب دخول الحرم والمحاضرات بدونها ، مضيفا أن اتحاد الطلاب مسئول عن احتفالات الاستقبال للطلاب الجدد مع اول أيام الدراسة.


وأضاف أن الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين، بثلاثة أيام لأون لاين والثلاثة أيام الأخرين من داخل الحرم الجامعي، مؤكدا رفع المقررات الدراسية علي المنصات الالكترونية الخاصة بكلية الزراعة .

 

وفي هذا السياق قالت الدكتور حنان كامل وكيل شئون كليه الأداب بعين شمس إن الكلية تستعد لاستقبال الطلاب بداية من يوم السبت المقبل 17 أكتوبر للعام الدراسي الجديد 2020/2021، مشيرة الى اتخاذ كافة الأجراءات الأحتراية للحفاظ علي صحة الطلاب ضد فيروس كورونا.


وأوضحت "حنان كامل " في تصريحات خاصه لموقع "صدى البلد " أن اتحاد طلاب الكلية ينظم احتفالية مع أول ايام الدراسة لاستقبال الطلاب الجدد وأن النشاط الطلابي يمارس من خلال الحرم الجامعي والتعليم الهجين بالعام الجديد، مشيرة إلى إلقاء عميد الكلية الدكتور " مصطفي مرتضي "كلمة في أول أيام الدراسة  الساعة التاسعة صباحا بحضور 100 طالب فقط

وأشارت " كامل " إلي أهمية الحفاظ علي التباعد الاجتماعي داخل قاعات التدريس والحرم الجامعي وذلك بتقليل أعداد الطلاب وذلك  بحضور الطلاب ثلاث أيام فقط بالإضافه الي ثلاث ايام أخرين بالمنزل من خلال المنصات

وشدد وكيل كلية الآداب بعين شمس  على ارتداء الكمامات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وعلي من يخالف يتعرض لإجراءات فورية من قبل أمن الكلية ، لافتة ان هناك فرق تعقيم للقاعات علي مدار اليوم الدراسي .

وعلي هذا الصعيد قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس إن كلية العلوم تستعد لاستقبال  الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2020/2021 بداية من يوم السبت 17 أ كتوبر وذلك  بتقسيم الدفعات الطلابية إلي جزئين المستوى ألاول والثالث بايام (السبت والاثنين والاربع ) والمستوي الثاني والرابع (الأحد والثلاثاء والخميس) .


 وأكد محمد رجاء، في تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد " أن الكلية تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من منظمة الصحة العالمية ضد فيروس الكورونا للحفاظ علي صحة الطلاب وذلك عن طريق توفير الجامعة لبوابات التعقيم الالكترونية بالمداخل الرئيسية بالكلية  ، مشيرا إلي أهمية ارتداء الكمامات لكافة الطلاب واعضاء هئية التدريس والعاملين لمنع اتخاذ الاجراءات المعلنة من قبل رئيس الجامعة الدكتور " محمود المتني " مع المخالفين .

  

وأكد علي الحفاظ علي التباعد الاجتماعي حيث يحضر نسبة 50 % من الطلاب بالحرم الجامعي والنسبة المتبقية من خلال التعليم الهجين بالمنازل والمناهج الدراسية بالمنصات الالكترونية ، لافتا إلى أن احتفالات استقبال الطلاب الجدد مع أول ايام الدراسية مع اتحاد الطلاب بالكلية .

 

 

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد زراعة عين شمس لـ صدى البلد: نوفر فرص عمل للخرجين وسننشئ حديقة بأسماء شهداء الجيش الأبيض

الجامعات تلجأ للتعليم الهجين.. خبراء: استمرار التجرية بعد انتهاء أزمة كورونا.. تطوير التكنولوجيا داخل الكليات.. وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى النصف

وسط إجراءات احترازية مشددة.. كليات جامعة عين شمس تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد.. ألسن: لدينا خطة استثنائية لمواجهة مستجدات الفيروس.. والتربية: تم رفع جميع المحاضرات أونلاين

إجراءات احترازية مشددة وتفعيل التعليم الهجين.. الجامعات المصرية تستعد لاستقبال طلاب العام الجديد| تقليل الاعداد بالقاعات وتعقيم بعد كل محاضرة

للطلاب الجدد.. تعرف على استعدادات كلية تربية نوعية عين شمس للعام الدراسي الجديد

صيدلة عين شمس تحتفل بالطلاب الجدد قبل بداية العام الدراسي.. صور

ترشيحاتنا

بقيمة 100 مليون دولار.. أمريكا تتورط مع قطر في تدشين منصة إعلامية تدعم الإرهاب

فيديو جراف.. كواليس جديدة بشأن حقيبة فتاة المعادي

الإسكان: طرح 100 ألف شقة لمحدودي الدخل بمقدم 12.5 ألف جنيه الأحد المقبل

اليوم.. قرعة نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والاختيار بين مصر والمغرب

ستاد القاهرة يقترب من استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

سيحول الناس إلى قرود.. حملة شرسة ضد لقاح فيروس كورونا البريطاني.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ عشاق السفر.. 6 دول أفريقية تبهرك بطبيعتها الخلابة

تحضير الطعام بمياه الجثث.. طقوس لا مثيل لها فى أفريقيا | شاهد

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات