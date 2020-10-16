آخر استعدادات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد.. اتخاذ كافة الخطوات الاحترازية لاستقبال الطلاب وإجراءات فورية ضد المخالفين.. واحتفالات مستمرة للطلاب الجدد

آداب عين شمس.. استقبال الطلاب باحتفاليات وكلمة العميد ..ولدينا فرق تعيقم للقاعات الدراسية

علوم عين شمس.. نتخذ إجراءات فورية مع المخالفين بارتداء الكمامات بالحرم الجامعي

عميد "زراعة بعين شمس " يحظر علي الطلاب الدخول بدون كمامات ..ونتخذ كافة الاجراءات الاحترازية لأول ايام الدراسة "

تستعد كليات جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد باعام الدراسي الجديد بداية من غد السبت، وذلك ياتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ علي صحة الطلاب ضد فيروس كورونا ، واحتفالات استقبال للطلاب الجدد مع اتحاد طلاب الكليات .

ويستعرض موقع "صدى البلد" خطة استعداد الكليات لاستقبال الطلاب بالعام الجديد 2020/2021 :





وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس إن الكلية تستعد لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020/2021 بداية من غد السبت، بإتخاذ الخطوات الاحترازية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية للحفاظ علي الطلاب ضد فيروس كورونا.





وأوضح جلال، لموقع "صدى البلد "أن الجامعة وفرت بوابات تعقيم للمداخل الرئيسة للكلية وأدوات التعقيم داخل الحرم الجامعي ، مشيرا الي التباعد الاجتماعي داخل الحرم الجامعي وقاعات التدريس عن طريق تقليل اعداد الطلاب داخل المحاضرات.

وشدد "جلال" علي ارتداء الكمامات للطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين ويحظر علي أي طالب دخول الحرم والمحاضرات بدونها ، مضيفا أن اتحاد الطلاب مسئول عن احتفالات الاستقبال للطلاب الجدد مع اول أيام الدراسة.





وأضاف أن الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين، بثلاثة أيام لأون لاين والثلاثة أيام الأخرين من داخل الحرم الجامعي، مؤكدا رفع المقررات الدراسية علي المنصات الالكترونية الخاصة بكلية الزراعة .

وفي هذا السياق قالت الدكتور حنان كامل وكيل شئون كليه الأداب بعين شمس إن الكلية تستعد لاستقبال الطلاب بداية من يوم السبت المقبل 17 أكتوبر للعام الدراسي الجديد 2020/2021، مشيرة الى اتخاذ كافة الأجراءات الأحتراية للحفاظ علي صحة الطلاب ضد فيروس كورونا.





وأوضحت "حنان كامل " في تصريحات خاصه لموقع "صدى البلد " أن اتحاد طلاب الكلية ينظم احتفالية مع أول ايام الدراسة لاستقبال الطلاب الجدد وأن النشاط الطلابي يمارس من خلال الحرم الجامعي والتعليم الهجين بالعام الجديد، مشيرة إلى إلقاء عميد الكلية الدكتور " مصطفي مرتضي "كلمة في أول أيام الدراسة الساعة التاسعة صباحا بحضور 100 طالب فقط

وأشارت " كامل " إلي أهمية الحفاظ علي التباعد الاجتماعي داخل قاعات التدريس والحرم الجامعي وذلك بتقليل أعداد الطلاب وذلك بحضور الطلاب ثلاث أيام فقط بالإضافه الي ثلاث ايام أخرين بالمنزل من خلال المنصات

وشدد وكيل كلية الآداب بعين شمس على ارتداء الكمامات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وعلي من يخالف يتعرض لإجراءات فورية من قبل أمن الكلية ، لافتة ان هناك فرق تعقيم للقاعات علي مدار اليوم الدراسي .

وعلي هذا الصعيد قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس إن كلية العلوم تستعد لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2020/2021 بداية من يوم السبت 17 أ كتوبر وذلك بتقسيم الدفعات الطلابية إلي جزئين المستوى ألاول والثالث بايام (السبت والاثنين والاربع ) والمستوي الثاني والرابع (الأحد والثلاثاء والخميس) .





وأكد محمد رجاء، في تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد " أن الكلية تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من منظمة الصحة العالمية ضد فيروس الكورونا للحفاظ علي صحة الطلاب وذلك عن طريق توفير الجامعة لبوابات التعقيم الالكترونية بالمداخل الرئيسية بالكلية ، مشيرا إلي أهمية ارتداء الكمامات لكافة الطلاب واعضاء هئية التدريس والعاملين لمنع اتخاذ الاجراءات المعلنة من قبل رئيس الجامعة الدكتور " محمود المتني " مع المخالفين .

وأكد علي الحفاظ علي التباعد الاجتماعي حيث يحضر نسبة 50 % من الطلاب بالحرم الجامعي والنسبة المتبقية من خلال التعليم الهجين بالمنازل والمناهج الدراسية بالمنصات الالكترونية ، لافتا إلى أن احتفالات استقبال الطلاب الجدد مع أول ايام الدراسية مع اتحاد الطلاب بالكلية .