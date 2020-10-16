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"الري" تواصل حملات الإزالات جمهوريًا.. 281.832 مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية ..التصدي للتعديات على شبكات الترع والمصارف

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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أمل مجدى
- وزارة الري تواصل حملات الإزالات على مستوى الجمهورية
- إزالة 281.832 مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية
- تنفيذ 263 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف خلال أسبوع.
- محافظة الشرقية الأعلى على مدار الأسبوع بواقع 93 إزالة

تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (  281.832  ) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلًا عن إزالة (263) حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري ، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ (60) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (91) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (112) إزالة على منافع الصرف.
  
 وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع  قام بتنفيذ  (60 ) إزالة خلال الاسبوع الثاني من شهر أكتوبر ٢٠٢٠  شملت (١ ) إزالة بمحافظة الغربية و (٧ ) إزالات بمحافظة البحيرة و (٧ ) إزالة بمحافظة كفر الشيخ و (١٤ )إزالة بمحافظة أسيوط و(٢ )إزالة بمحافظة سوهاج و(٥ )إزالات بمحافظة قنا  و(٢٠ ) إزالة بمحافظة الأقصر و( ٤) إزالة بمحافظة أسوان ليكون اجمالى الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (٥٦٤١٠) إزالات.

ومن جانبه صرح المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (٩١( مخالفة خلال الاسبوع من شهر أكتوبر  شملت  (٢٥) إزالة بمحافظة القليوبية و (٤) إزالة بمحافظة المنوفية و (٧) بمحافظة الجيزة و (١) إزالة بمحافظة الدقهلية و (٣٢) إزالة بمحافظة أسيوط و (٣) إزالة بمحافظة سوهاج و19 إزالة بمحافظة الشرقية ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري (١٤٧٢٦٣) إزالة.

وفي سياق متصل أشار المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال اﻷسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2020. بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت 112 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد 4  محافظات . وقد تضمنت تنفيذ عدد 103 إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية   بعدد  74 إزالة - الدقهلية بعدد  21  إزالة – القليوبية بعدد  8 ازاﻻت، إلى جانب  تنفيذ عدد 9 إزالات بإقليم مصر العليا بزمام محافظة  أسيوط بعدد 9  إزالات .... هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد  78159
      
جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير صرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.
      
وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
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