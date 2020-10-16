نتنياهو يكشف عن محادثات سلام مع دولة إقليمية لأول مرة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن النقطة التي أحدثت تغييرا في موقف دول عربية كثيرة تجاه تل أبيب واتجهت للسلام معها، لافتا إلى إجراء محادثات مع دولة إقليمية للمرة الأولى.





وقال نتنياهو في خطاب أمام الكنيست "دول عربية كثيرة تغير نهجها تجاهنا. إسرائيل التي كان ينظر إليها على أنها عدو، ينظر إليها اليوم على أنها حليفة، والنقطة التي أحدثت التغيير هي نضالنا ضد الاتفاق النووي مع إيران".





وكشف نتنياهو عن اتصالات جرت حديثا وللمرة الأولى بين دولته ودولة إقليمية لم يسمها، وتسعى الإدارة الأمريكية إلى إقناع دول عربية أخرى في التقرب من إسرائيل.





يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير بأن السودان أصبح قاب قوسين أو أدنى من إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل ليصبح البلد العربي الثالث بعد الإمارات والبحرين.





وبحسب موقع "إسرائيل 24" فقد أدلى نتنياهو بتصريح مفاجئ، قال فيه إن المحادثات بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها قد تؤدي في النهاية إلى اتفاق سلام.









وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "اتفاق السلام مع الإمارات لا يتضمن أي ملاحق أو بنود سرية لم يتم الإعلان عنها".