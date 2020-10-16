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فن

زجزاج يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي .. الخميس المقبل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:20 م
ساقية الصاوي
ساقية الصاوي
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محمد نحلة
يحيى المطرب الشاب "زجزاج" حفلا غنائيا بساقية الصاوى يوم الخميس المقبل، على مسرح النهر فى تمام السابعة والنصف مساءً.

وطور زجزاج الفن الصوفي واشعار العشق الإلهي من خلال برنامج وألبوم قواعد العشق للمحبين عن حياة مولانا جلال الدين الرومي، وقدم الموشحات الاندلسية مع الموسيقار هاني شنودة من خلال اشتراكه مع فرقة المصريين، وقدم العديد في مشواره الفني من مزج الأشعار من العصر العباسي وغيرها بالموسيقى العالمية مع الاحتفاظ بالهوية والرقي العربي.

كانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.

وحددت وزارة الثقافة عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.
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