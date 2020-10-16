موعد الانتهاء من لقاح كورونا .. كيفية صنع الكمامة المنزلية .. فصيلة دم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس

موعد الانتهاء من لقاح فيروس كورونا

فصائل الدم وعلاقتها بالإصابة بالفيروس

كيفية صنع الكمامة المنزلية









بينما يعمل العلماء بجد على العديد من الجبهات لفهم الفيروس وتطوير ضوابط له ، لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن المناعة بعد الشفاء من COVID-19 ، بما في ذلك المدة التي تستغرقها.





إن معرفة مدة استمرار المناعة أمر مهم في وضع بروتوكولات التطعيم، ووفقًا لورين رودا ، دكتوراه ، زميل ما بعد الدكتوراه في علم المناعة في كلية الطب بجامعة واشنطن ، لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان الناس محصنين من الإصابة مرة أخرى لمجرد عدم إجراء دراسات كافية حتى الآن.









ووفقا لموقع healthline، يقول الخبراء إن أفضل طريقة للمضي قدمًا مع COVID-19 هي تطوير لقاح فعال ضد فيروس SARS-CoV-2 وسيساعدنا اللقاح في السيطرة على الفيروس من خلال خلق مناعة للقطيع.





يعد فهم كيفية استجابة جهاز المناعة لدينا للفيروس خطوة مهمة في تطوير اللقاح وبينما لا نعرف الكثير حتى الآن ، يبدو أننا قد نطور مناعة ضد الفيروس لمدة 5-7 أشهر على الأقل.













للحد من انتقال COVID-19 ، بدأت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مؤخرًا في التوصية باستخدام غطاء من القماش للوجه عندما تكون في الخارج.





العديد من دراسات أكدت أن الفيروس المسبب لـ COVID-19 ، يمكن أن ينتقل حتى عندما لا يعاني الشخص المصاب به من أعراض إذا كنت قد أصبت بالفيروس فقد يحدث هذا عندما:





عرضية: لديك الفيروس ولكن لم تظهر عليك الأعراض بعد.









بدون أعراض: أنت مصاب بالفيروس ولكن لا تظهر عليك أعراض.





هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكنك استخدامها في المنزل لصنع قناع وجه من القماش باستخدام مرشح واستمر في القراءة لتتعلم كيفية صنع قناع وفلتر محلي الصنع واستخدامه والعناية به.





ووفقا لموقع health line ستحتاج إلى المواد التالية لخياطة قناع الوجه بفلتر:





قماش قطني : حاول استخدام قطن منسوج بإحكام تتضمن بعض الأمثلة نسيجًا مُحاكًا أو قماشًا للقميص أو قماشًا عالي التعداد من أكياس الوسائد أو الملاءات.





مادة مرنة: إذا لم يكن لديك أربطة مطاطية فإن بعض العناصر المنزلية المرنة التي يمكنك استخدامها تشمل الأربطة المطاطية وربطات الشعر وإذا لم يكن لديك هذه الأشياء في متناول اليد ، يمكنك أيضًا استخدام الخيط المطاطي.





مرشح: مركز السيطرة على الأمراض تنصح باستخدام مرشح ولكن قد يشعر بعض الأشخاص أنه يوفر مزيدًا من الحماية ويمكن استخدام فلاتر القهوة بسهولة نتيجة توافرها في العديد من المنازل.





مواد الخياطة: وتشمل المقص وماكينة الخياطة أو الإبرة والخيط.





وفي أقل من عام وصلت شركات الأدوية بالفعل إلى المراحل النهائية من اختبار لقاحات COVID-19 قبل أن تتمكن من طلب الموافقة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) لإصدارها للجمهور.





ووفقا لموقع healthline، يقول الخبراء بمن فيهم الدكتور أنتوني فوسي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، إنه من الممكن الموافقة على لقاح COVID-19 في أقرب وقت بحلول نهاية هذا العام ، وأنه يمكن إتاحته معظم الأمريكيين بحلول منتصف العام المقبل.





لكن هذا الجدول الزمني يفترض أن كل شيء يتعلق بإحضار لقاح إلى السوق يسير كما هو مخطط له وبعد أن يقوم الباحثون باختبار وفحص لقاح وهي عملية من المحتمل أن تحتوي على عقباتها الخاصة ، كما رأينا للتو مع لقاح Johnson & Johnson سيتعين شحن مئات الملايين من الجرعات وتوزيعها وتخزينها وإدارتها وتعقبها.









وقالت الدكتورة سامانثا بينتا ، الأستاذة المساعدة في كلية التأهب للطوارئ ، إن طرح لقاح في السوق ليس بهذه البساطة مثل صنع لقاح ووضعه في شاحنة ونقله إلى مقدم رعاية صحية وإعطائه للناس الأمن الداخلي والأمن السيبراني في جامعة ألباني.





علاوة على اللقاح نفسه ، نحتاج إلى أدوات لإعطاء اللقاح ووحدات تبريد كبيرة لتخزين اللقاح ؛ إمدادات إضافية من معدات الحماية الشخصية (PPE) لمن يعطون اللقاح ؛ أماكن آمنة ويمكن الوصول إليها حيث يمكن إعطاء اللقاح ؛ ونظام لتتبع من حصل على اللقاح.





في غضون أشهر قد نحتاج إلى مئات الملايين من القوارير الزجاجية والمحاقن وغيرها من الإمدادات الأساسية التي قد يكون من الصعب تصنيعها على هذا النطاق.





وإذا كان هناك نقص في أي عنصر حتى لو كان أساسيًا مثل قنينة زجاجية لتخزين اللقاح فقد يتأخر التوزيع بالكامل لأسابيع أو شهور.









وفي دراسة جديدة ، أفاد الباحثون أن الأشخاص من فصيلة الدم O يبدو أنهم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي يسبب COVID-19.





في دراسة أجريت في يونيو ، خلص الباحثون إلى أن الأشخاص من فصيلة الدم (أ) لديهم مخاطر أعلى للإصابة بفيروس كورونا الجديد.





في مارس، خلصت دراسة من الصين أن الأشخاص الذين يعانون من نوع A في الدم قد يكون أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس التاجى جديدة من المصابين بالنوع O .









ويضيف الخبراء أن الأبحاث السابقة أظهرت بعض الارتباط بين فصيلة الدم وأمراض مثل أنفلونزا المعدة ، وكذلك خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والضعف الإدراكي.





يقول الخبراء إن الأبحاث تظهر أن العديد من الأمراض مرتبطة بأنواع الدم وأن النوع AB مرتبط بمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وبشكل عام بخطر الضعف الإدراكي على الرغم من عدم ملاحظة كل الدراسات ذلك.





وأضافوا أن النوع O ، مقارنة بالأنواع الأخرى ، يحمي أيضًا من النوبات القلبية والجلطات الدموية في الأوردة والمعروفة باسم الجلطة الوريدية







