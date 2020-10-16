لـ عشاق السفر.. 6 دول أفريقية تبهرك بطبيعتها الخلابة

عندما تذهب مع عدد قليل من أصدقائك إلى رحلة برية للاستمتاع، يسكنك شعور لا يوصف أو يتكرر مرة أخري، بالتأكيد تريد أن تخوض تلك التجربة، فـ قارة أفريقيا بها العديد من الأماكن الرائعة للرحلات البرية والأسعار الأرخص فضلا عن مغامرة القيادة في إفريقيا ، لذلك ستتعرف فى سياق التقرير التالى على الأماكن والرحلات التى يمكن أن تجري بها تجربتك.





رواندا

تمتلك رواندا أفضل الطرق في قارة إفريقيا ، على الرغم من تعرض تلك الدولة الأفريقية لمعاناة الإبادة الجماعية، إلا أنهت وضعت الاستثمار فى نظام الطرق السريعة الممتاز خطة لها، حيث تجد الطرق السريعة الجبلية ، وتحتوي على عدد أكبر من المنعطفات والتقاطعات، والمناظر الخلابة والشعب الودود.





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السنغال وجامبيا ونامبيا





تعتبر السنغال وجامبيا أحد النقاط المضيئة فى غرب أفريقيا، حيث نظام الطرق اللائق، أما ناميبيا تجد فيها المدن الألمانية الاستعمارية، الحيوانات الوفيرة ، وصحراء كالاهاري، بالإضافة إلى الممرات المسطحة والمستقيمة والممتازة التي تمتد في الأفق بإبحار سلس لجميع الذين يخططون للانطلاق هنا على الطريق.





جنوب أفريقيا





جنوب إفريقيا واحدة من أكثر الدول تقدمًا في القارة، كما تجد العديد من الطرق السريعة في أي اتجاه لاستكشاف المدن الشاطئية والمتنزهات الوطنية والجبال واكتشاف تاريخ مدن التعدين في جنوب إفريقيا.





تنزانيا



