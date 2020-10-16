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أخبار العالم

تحذير إيراني جديد بعد سقوط قذائف على أراضيها جراء النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:47 م
المتحدث باسم الخارجية
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب
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سمر صالح
حذرت إيران مجددا، اليوم الجمعة، أرمينيا وأذربيجان المجاورتين لها، بعدما أدى سقوط عدة قذائف جراء الحرب الجارية بينهما للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ إلى إصابة شخص بجروح في الجانب الإيراني من الحدود.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: ”في حال تکرار سقوط القذائف فإن طهران لن تکون غیر مبالیة تجاه هذا الأمر“، وفق ما نقل عنه موقع الوزارة.

ولم يوضح المتحدث الجهة التي تحملها طهران مسؤولية سقوط القذائف.

وسقطت 10 قذائف في قرى بمقاطعة خداآفرين الحدودية الإيرانية، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح وتدمير مبنى، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتحد خداآفرين الواقعة في محافظة أذربيجان الشرقية (التابعة لإيران) منطقة يهيمن عليها الأرمن في أذربيجان محاذية لناغورني قرة باغ، التي شهدت معارك عنيفة اندلعت أواخر الشهر الماضي.

وفي أول أسبوع من المعارك، سقطت قذائف هاون بشكل متكرر عبر الحدود، أصابت إحداها طفلا يبلغ من العمر ست سنوات.

ودفع ذلك خطيب زاده للتحذير من ”عدم قبول وتحمل أي اعتداء على أرضنا من قبل أي من الأطراف المتنازعة“.

وتضم إيران نحو عشرة ملايين شخص من ذوي الأصول الأذرية، ونحو 100 ألف نسمة من الأرمن.

وانخرطت أرمينيا وأذربيجان على مدى عقود في نزاع بشأن ناغورني قرة باغ، المنطقة التي يقطنها الأرمن في أذربيجان، والتي انفصلت عن باكو خلال حرب في تسعينات القرن الماضي أسفرت عن مقتل نحو 30 ألف شخص.

وتجاهل الطرفان الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، واتهم كل منهما الآخر بإشعال المواجهات الأعنف منذ هدنة أبرمت عام 1994.
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