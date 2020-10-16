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بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:31 م
صحة الفم
صحة الفم
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نهى هجرس
تعتبر بعض الأطعمة الطبيعية مفيدة لصحتك بشكل دائم ، بما في ذلك صحة الفم، وتعتبر الأطعمة الغنية بالنشا والسكر أكثر الأطعمة المحبة للبكتيريا الموجودة في اللثة، ويقومون بتحويل السكريات إلى أحماض ضارة تتسبب في تسوس مينا الأسنان مما يؤدي إلى العديد من أمراض اللثة مثل التهاب اللثة أو التهاب دواعم السن.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم افضل الاطعمة الت تساعد في الحفاظ على صحة الفم....


1. الجبن 
يقلل الجبن من تنقية المينا ويساعد في الحفاظ على صحة الفم الجيدة، وينشط مضغ الجبن إنتاج اللعاب ، كما أن خاصية القلوية تحيد الحمض الذي تشكله البكتيريا على الأسنان، ويساعد اللعاب الناتج أيضًا على تخفيف السكر في الفم.  

2. الحليب 
في إحدى الدراسات ، لوحظ أن بروتينات الحليب مثل الكازين واللاكتوفيرين تلتصق بالأسنان وتمنع بكتيريا تسوس الأسنان (Streptococci mutant) من مهاجمتها، كما تساعد الببتيدات الفسفورية في الحليب على الحفاظ على معادن الأسنان. 

3. الزبادي
الزبادي هو بروبيوتيك يساعد في استقرار الميكروبات في الفم والحفاظ على صحة اللثة والأسنان، قد تساعد البكتيريا الموجودة في الزبادي ، اللاكتوباسيلوس والبيفيدوباكتيريوم ، في التحكم في نمو البكتيريا المسببة للسرطان ، وبالتالي منع تسوس الأسنان، كما أنها تساعد في درء رائحة الفم الكريهة، ومع ذلك ، فإن تأثير بكتيريا البروبيوتيك على صحة الفم.


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