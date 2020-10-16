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أخبار العالم

إعلامية كويتية توجه رسالة نارية للمتاجرين بالقضية الفلسطينية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:16 م
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد
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ميس رضا
استنكرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، الحملات الممنهجة التى يشنها المتاجرون بالقضية الفلسطينية ضد ولى عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد  والتى تزايدت بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل . 


وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الإمارات العربية منذ زمن وهى تدعم الفلسطينين وقضيتهم التى تمثل القضية الأولى للعرب وأن موقف الإمارات ثابت وراسخ في دعمها للموقف العربي الداعي لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وذلك منذ عهد المغفور له الشيخ زايد رحمه الله  الذى قدم دعما سياسيا وماليا للفلسطينين وسار على نهجه ابنائه.

 
ولفتت عائشة الرشيد، إلى موقف الإمارات العربية تجاه القضية الفلسطينية  موقف نابع من قناعة متجذرة ولا تغيره أي اعتبارات وأن الاتفاق مع إسرائيل قرار سيادي من أجل السلام فى المنطقة ومن أجل الفلسطينيين، لافتة إلى أن الأبواق التى تتطاول على الإمارات بسبب الخطوة التاريخية هدفها أن لا يوجد حل للقضية من أجل المتاجرة والاستفادة ، مؤكدة فى الوقت ذاته، أن خطوة الإمارات قطعت الطريق أمام المتاجرة بالقضية التى استمرت قرابة 8 عقود  .



ووجهت الرشيد رسالة شديدة اللهجة لكل من يتطاول على دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلة شئتم أم أبيتم فإن الشيخ محمد بن زايد رجل السلام  سيسجل التاريخ اسمه بأحرف من ذهب لجهوده فى إرساء قواعد السلام والتعايش السلمي وقبول الأخر.. موتوا بغيظكم ..  فواثق الخطوة يمشي ملكًا .. وياجبل ما يهزك ريح" .
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