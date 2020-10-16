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مرأة

لبشرة نقية ومشرقة .. عصير يحتوي على كنز من الفوائد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:02 م
بشرة نقية
بشرة نقية
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نهى هجرس
هناك عدد من العوامل التي تجعل بشرتنا ليست في أفضل شكل في الوقت الحالي، ومع ذلك، يمكنك البدء بإدخال بعض العناصر الصحية في نظامك الغذائي التى تساعدك في الحصول على بشرة نقية.

وطبقًا لما قدمه موقع "food.ndtv" إليكم طريقة عمل عصير الكزبرة والليمون..

هذا العصير الأخضر الطازج هو كنز من مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، كلا من الكزبرة والليمون غنيان بفيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في مكافحة نشاط الجذور الحرة، ونشاط الجذور الحرة هو تفاعل متسلسل خطير يحدث في أجسامنا يسبب إجهادًا تأكسديًا هائلًا، يؤدي هذا إلى الشيخوخة المبكرة للخلايا ، ويجعل بشرتك باهتة ومتجعدة.


طريقة عمل عصير الكزبرة والليمون
1 كوب كزبرة طازجة 
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ماء حسب الحاجة

الطريقة:
1. في الخلاط ، أضيفي أوراق الكزبرة وعصير الليمون ، أضيفي الماء حسب الحاجة واخلطي حتى تصبح ناعمة.
2. إذا كان القوام سميكًا جدًا حسب رغبتك ، أضف المزيد من الماء واخلطه مرة أخرى. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك أيضًا إضافة قليل من شات ماسالا إلى الخليط.

اشرب هذا العصير الأخضر يوميًا وشاهد التغيير بنفسك.
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