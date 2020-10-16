بملامح رقيقة .. هازال كايا تودع الصيف بإطلالة صيفية

صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،

نشرت الممثلة التركية هازال كايا وظهرت بإطلالة صيفية ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.