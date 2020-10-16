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مرأة

بملامح رقيقة .. هازال كايا تودع الصيف بإطلالة صيفية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:31 م
هازال كايا
هازال كايا
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية هازال كايا صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة صيفية ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت هازال كايا بملابس البحر، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.

وقامت هازال كايا بترك  شعرها منسدلا عبر اكتافها  بطريقة ناعمة وجذابة، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها

ولم تتكلف هازال كايا في وضع مساحيق التجميل؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.

واكتفت هازال كايا إطلالتها بـ ارتداء الاكسسورات؛ حيث انها اكتفت بإختيار خاتم باللون الذهبي لتبرز من إطلالتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها:
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