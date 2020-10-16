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توك شو

رانيا يوسف: بلبس على راحتى ومحدش يتدخل.. فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:28 م
الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
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أسامة علي
قالت الفنانة رانيا يوسف، أن بداية تعارفها على أى شخص يتم الحكم عليه من خلال الظاهر، ومع مرور الوقت قد يتأكد أو يتغير هذا الحكم.

وأضافت رانيا يوسف خلال برنامج "3 ستات" عبر قناة "صدى البلد":" طول الوقت بيتحكم عليا من لبسى، مع أن طول عمرى بلبس على راحتى حتى قبل ما ادخل الوسط الفنى، اللبس حرية شخصية ومحدش ليه دخل فيه، ومش من حق حد يتدخل فيه، لازم احب اللى لابساه عشان أشوف نفسى حلوه".

وتابعت رانيا يوسف: الشغل الكثيف يفقد المرأة أنوثتها.. بصحى الصبح بحس إن صوتى قلب صوت راجل".

كانت آخر مشاركات رانيا يوسف الفنية في مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول الذي يعرض على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎  لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

وشارك في بطولة المسلسل مع رانيا يوسف، كلا من أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.
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