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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 وزراء سوريين

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:31 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 وزراء سوريين
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قسم الخارجي
أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إدراج 7 وزراء سوريين ضمن قائمة عقوباته المفروضة على سوريا.

وبحسب قرار الاتحاد الأوروبي، ينضم إلى قائمة العقوبات المفروضة على سوريا كلا من، وزير التجارة الداخلية طلال البرازي،  والثقافة لبنى مشاوي، والتعليم دارم طباغ، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.

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وذكر الاتحاد أن هؤلاء الوزراء مسؤولون عن عملية قمع المدنيين في سوريا، وذكر في بيان أنهم  "كوزراء في الحكومة، فإنهم يشاركون المسؤولية عن القمع القاسي، الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين".

وأوضح أنه تم تعيين هؤلاء الوزراء في الفترة من مايو إلى أغسطس من العام الجاري.

كان الاتحاد الأوروبي أعلن في مايو الماضي تمديد العقوبات على الحكومة السورية لمدة عام إضافي. 
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