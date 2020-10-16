أخبار الرياضة| مصر تستضيف نهائي إفريقيا .. إصابة ساسي بـ كورونا .. بيراميدز يقترب من ضم نجم تونس

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي :
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" عن احتضان مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 - 2020.
وتم إجراء القرعة في الدار البيضاء وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ومندوبي الأندية الأربعة المتأهلة وهي الأهلي والزمالك والوداد والرجاء.
أكد تقرير مغربي، أنه تم نقل فرجاني ساسي إلى أحد مستشفيات الدار البيضاء، بعد اشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وذكر موقع " البطولة" أنه تم نقل فرجاني ساسي، إلى أحد مستشفيات الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، بعد اشتباه في إصابته بكورونا.
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " صباح اليوم عن الدولة المستضيفة لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام ، ويعد الرباعي المرشح للتتويج بالبطولة هم فريقا (الأهلي والزمالك) من مصر وفرقتين من المغرب ( الرجاء والوداد).
جاء ذلك بعد إجراء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم،قرعة تحديد البلد المستضيف للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في حالة تأهل ناديين من بلدين مختليفن إلى المباراة النهائية للبطولة.
حذرت صحيفة المنتخب المغربية، فريق الوداد البيضاوي من ثنائي الأهلي علي معلول ومحمد مجدي " أفشة"، قبل موقعة الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع الوداد،غدا السبت، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد، على نفس الملعب أيضًا.
تأكد إصابة فرجانى ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بفيروس كورونا وذلك قبل يوم واحد من مواجهة الرجاء باستاد محمد الخامس فى إطار لقاءات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .
أكد مصدر مقرب من الدولي التونسي أمين بن عمر لاعب وسط النجم الساحلي، أن اللاعب بات قريبًا من الانضمام لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الجارية.
كشف فيل تومبسون نجم فريق ليفربول السابق، عن محاولة الريدز التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الحالي في موسم 2003