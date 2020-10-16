أخبار الرياضة| مصر تستضيف نهائي إفريقيا .. إصابة ساسي بـ كورونا .. بيراميدز يقترب من ضم نجم تونس

أكد تقرير مغربي، أنه تم نقل فرجاني ساسي إلى أحد مستشفيات الدار البيضاء، بعد اشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وذكر موقع " البطولة" أنه تم نقل فرجاني ساسي، إلى أحد مستشفيات الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، بعد اشتباه في إصابته بكورونا.







