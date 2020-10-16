AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية بختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:00 م
عملات عربية
عملات عربية
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي 48.74 جنيه للشراء و 51.46 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري 40.43 جنيه للشراء و 41.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار صرف العملات العربية بختام تعاملات الأحد

أسعار العملات العربية اليوم

أسعار العملات العربية اليوم 25-8-2020

أسعار العملات العربية فى ختام التعاملات

أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات

الريال السعودى بـ 4.24 جنيه .. أسعار صرف العملات العربية بختام اليوم

ترشيحاتنا

10 صور| آخر ظهور لـ الراقصة دينا بإطلالات جريئة

شاهد.. الرئيس السيسي يحاور أحد المهندسين خلال تفقد مشروع محور شرق القاهرة

اشتباه بعمل إرهابي.. التفاصيل الكاملة لقطع رأس مدرس تاريخ قرب باريس

خاص| بيراميدز يقترب من ضم نجم منتخب تونس

خاص| إنبي يخطف زياد بوغطاس من أندية القمة

بعد إصابة ساسي بكورونا.. موقف الكاف من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بأبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نُزعت من قلبه الرحمة.. أب يطلق النار على طفليه أمام والدتهما|شاهد

بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم