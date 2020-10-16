أوقاف أسوان تفتتح (5) مساجد جديدة

شهد اللواء أشرف عطية عبد الباري محافظ أسوان، والدكتور محمد عزت مدير مديرية الأوقاف بأسوان وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة افتتاح عدد 5 مساجد جديدة بمحافظة أسوان.





يأتي ذلك في إطار سلسلة الافتتاحات التي تشهدها وزارة الأوقاف خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م ، وقد أدوا جميعا صلاة الجمعة اليوم بمسجد نوح غرب أسوان.





وقام الدكتور محمد عزت بأداء خطبة الجمعة بعنوان : " الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية".





وأكد المحافظ أن وزارة الأوقاف أثبتت للعالم أجمع كذب الجماعة الإرهابية في ادعاءاتها هدم المساجد، وأن ما تشهده محافظة أسوان اليوم من افتتاحات هو أبلغ رد على جميع الجماعات الإرهابية، مشيدًا باهتمام وزارة الأوقاف بالصعيد، ومؤكدًا أن الاهتمام بالصعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، التي تبني وتعمر في جميع المجالات.





كما أشاد بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لفتح المساجد , وبالتزام أبناء محافظة أسوان بهذه الإجراءات والضوابط.



