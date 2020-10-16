بيري محمد تكتب: التأخر الفكري ما بين الماضي والحاضر

ما بين ماضي بأفكار وحاضر بأفكار أخري، نجد أن هناك من يخرج من الحقبة الزمنية القديمة ولكنه يحتفظ بتأخره الفكري الذي أري أن الدين له.

فجاء لي الكثير من الشكاوى وإبلاغ على تعليقات الناس من الجنسين على قضية فتاة المعادي التي تم محاولة سرقتها وقتلها بسيارة الميكروباص فوجد ما صدمني، أن في عام ٢٠٢٠وهناك من يستنكر عمل المرأة وأن عدم الخروج من المنزل هو الحصن وهو العفة.

وعلي نحو آخر أجد أن من تري أن يجب أن تخرج المرأة الضروري القصوى ... ذهلت حقا أيوجد هذا الفكر في مصر وإحنا الذي ذكرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فأدخلوها آمنين.

أي فكر هذا الذي يبرر الخطأ ويدافع عن أفكار عفنة؟!

أقولها صريحة ومباشرة لقد خلقك الله عزيزتي معززة مكرمة صاحب علم ورؤية وثقافة وفكر خاص بكي وكفل لكي وطنك .. الأمن والأمان وكل مخطئ يلقي عقابه بعقوبات تصل للإعدام فهذا وعد الله لكي ...

لا بد من سرعة التخلص من تلك الأفكار فلا جدوي منها في تلك الحقبة الزمنية سوي أنها ترجع بأصحابها الي الخلف وليس مجبرين على تقبلها أو حتى سماعها .

حفظ الله بناتنا بأمان وسكينة في وطننا الحبيب.