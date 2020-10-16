الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 6 عناصر إجرامية داخل وكر لتجارة المخدرات بالدقهلية.. صور

رصدت أجهزةوقطاع الأمن العام بالدقهلية تواجد بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تتخذ من مزرعة دواجن مهجورة بالزراعات المتاخمة لقرية المواجد - دائرة مركز شرطة المنزلة مأوى لها، مكونة من 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة (4 منهم هاربين من تنفيذ أحكام جنايات ما بين 35 سنة و8 سنوات، فى قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وشروع فى قتل ومقاومة سلطات) يقومون بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين، متخذين من المزرعة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم أسلحة نارية مختلفة الأنواع.