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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 6 عناصر إجرامية داخل وكر لتجارة المخدرات بالدقهلية.. صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:54 م
العناصر الاجرامية
العناصر الاجرامية عقب مصرعها
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مصطفى الرماح
لقى ٦ عناصر اجرامية شديدة الخطورة مصرعهم بالدقهلية وتم ضبط 3 آخرين، و11 قطعة سلاح نارى وكمية من الذخائر والمواد المخدرة.

رصدت أجهزة البحث الجنائى وقطاع الأمن العام بالدقهلية تواجد بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تتخذ من مزرعة دواجن مهجورة بالزراعات المتاخمة  لقرية المواجد - دائرة مركز شرطة المنزلة مأوى لها، مكونة من 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة (4 منهم هاربين من تنفيذ أحكام جنايات ما بين 35 سنة و8 سنوات، فى قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وشروع فى قتل ومقاومة سلطات) يقومون بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين، متخذين من المزرعة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم أسلحة نارية مختلفة الأنواع.
    
تم إستهداف البؤرة الإجرامية عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق وقطاع الأمن المركزى وأمن الدقهلية، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم بالمثل لإحكام السيطرة عليهم، أسفر التعامل عن مصرع 6 من عناصر البؤرة وضبط 3 عناصر أحدهم مصاب.
 
وعثر معهم على (5 بنادق آلية - بندقية خرطوش - طبنجة 9 مم - 4 فرد خرطوش - 520 طلقة آلية 7,62 × 39- 25 خزينة آلية - 20 كيلو جرام بانجو– 50 جرام هيروين –20 شريط تامول – 20 ألف جنيه - 14 هاتف محمول - 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 6 عناصر إجرامية داخل وكر لتجارة المخدرات بالدقهلية.. صور
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 6 عناصر إجرامية داخل وكر لتجارة المخدرات بالدقهلية.. صور
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 6 عناصر إجرامية داخل وكر لتجارة المخدرات بالدقهلية.. صور
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 6 عناصر إجرامية داخل وكر لتجارة المخدرات بالدقهلية.. صور
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 6 عناصر إجرامية داخل وكر لتجارة المخدرات بالدقهلية.. صور
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