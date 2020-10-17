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اقتصاد

زايد: طفرة كبيرة لمبيعات العقارات بالعاصمة الجديدة خلال 2021

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
توقع المهندس أحمد زايد مطور عقارى، تحقيق طفرة مبيعات كبيرة بمشروعات العاصمة الادارية خلال العام المقبل 2021، وذلك بالتزامن مع استكمال خطط الحكومة للانتقال لمقاراتها الجديدة،

وأكد زايد لـــ"صدى البلد"، على تحسن أداء مبيعات السوق العقاري بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وتعافي القطاع من تداعيات أزمة كورونا.

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واشار إلى أن العقار التجاري هو الاعلى طلبا بالسوق العقاري خلال الفترة القادمة، لانه أفضل استثمار ويحقق أعلى عائد.

كما أوضح، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستدفع بشكل عام فى اتجاه رفع وزيادة المبيعات للعقاراات بشرق القاهرة بشكل عام، خاصة أن آخر احصائيات كشفت عن حصولها على 60% من مبيعات القطاع العقارى ككل خلال النصف الأول من 2020.
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