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فن

كليب عرقسوسي لـ مصطفى شوقي يحصد 10.4 مليون مشاهدة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:50 م
مصطفى شوقي - عرقسوسى
مصطفى شوقي - عرقسوسى
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سعيد فراج
حققت أغنية "عرقسوسى" للمطرب مصطفى شوقى 10 ملايين و417 ألف مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية لشركة فري ميوزك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في شهر سبتمبر. 

"عرقسوسي" تعد التعاون الثالث بين مصطفى شوقى والملحن بلال سرور، إذ غنى من ألحانه "ضارب عليوي"، ومن قبلها "ملطشة القلوب"، وكتب كلمات الأغنيتين الشاعر صابر كمال، بينما كتب نصر محروس "وحشتوني "ولحنها مصطفى شوقي. 

من ناحية أخرى اقترب كليب أغنية "ضارب عليوي" للفنان مصطفى شوقي من حاجز الـ6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب؛ بعد اسبوع على طرحها بقناة شركة فري ميوزك. 

الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج نصر محروس. 

يذكر أن أبرز أعمال الفنان مصطفى شوقي، أغنية "ملطشة القلوب" والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، حيث وصلت إلى 25 مليون مشاهدة حتى الآن. 

وتقول كلماتها: "على فين العزم إن شاالله ؟! .. وإيه اللي قطعلك نومة؟ .. ده لولاش الستر من الله .. مكانتش قامت لك قومة .. لسة لك عين تدوب؟.. مانتاش عايز تتوب؟ .. ده البر ماهوش أمان .. والعشق مالوش ضمان .. ده رهان على حدف طوب .. ونشانك سهمه خايب .. يا ملطشة القلوب .. يا جلاب المصايب". 
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