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تعليم

قسم علوم مسرح بـ آداب حلوان يعلن عن مواعيد المقابلة الشخصية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:36 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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قسم التعليم
أعلن قسم مسرح بكلية آداب جامعة حلوان عن مواعيد المقابلات الشخصية للطلاب الجدد المرشحين الكلية والراغبين في الالتحاق بقسم علوم مسرح.


وحددت الكلية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لعقد المقابلة الشخصية لقسم علوم مسرح  لطلاب الثانوي العام والمؤهلات العليا وذلك بمكتب رئيس مجلس القسم الدور الرابع مبني كلية الآداب (2) من الساعة 11 صباحا.


وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعة قوانين التباعد الاجتماعى بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو أثناء عمل المقابلة الشخصية.


واستعدت الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول الى الجامعة مع تعقيم وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة للعاملين والطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى.
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