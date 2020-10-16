بإطلالة كاجوال.. فرح علي تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها على إنستجرام

شاركت المذيعة

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حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة تبرز أنوثتها ورشاقتها.

و ظهرت

المذيعة

بإطلالة كاجول مرتدية بنطال باللون الأزرق واسع من الأسفل، وهاي وسط، وعليه توب باللون الأبيض، واختارت حذاء رياضي باللون الأبيض، مع حقيبة من الخرز باللون الأبيض والأزرق.