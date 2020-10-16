بإطلالة كاجوال.. فرح علي تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها على إنستجرام
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:55 م
فرح علي
شاركت المذيعة فرح على متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة تبرز أنوثتها ورشاقتها.
وظهرت المذيعة فرح علي بإطلالة كاجول مرتدية بنطال باللون الأزرق واسع من الأسفل، وهاي وسط، وعليه توب باللون الأبيض، واختارت حذاء رياضي باللون الأبيض، مع حقيبة من الخرز باللون الأبيض والأزرق.
وتركت فرح علي
شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة ، وقد تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت فرح على إطلالتها بوضع المكياج، حيث اختارت اللون الكشمير الفاتح كأحمر شفاه ، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.
وأكملت فرح على
إطلالتها باختيار اكسسوارات؛ حيث ارتدت ساعة يد وخاتم وقرطين كبيرين باللون الفضي، مع بعض الأساور باللون الذهبي.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..