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محافظات

محافظ الوادي يتفقد مشروع إنتاج شتلات الخضر والفاكهة بعزب القصر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:18 م
محافظ الوادي يتفقد
محافظ الوادي يتفقد مشروع لإنتاج شتلات الخضر والفاكهة
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منصور ابوالعلمين
تفقد  اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشروع إنتاج وتسويق شتلات الخضر والفاكهة بقرية عزب القصر ، الذي يضم ٥ صوب على مساحة ١٦٠٠ م٢ .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لقرى مركز الداخلة يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ونبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، حيث وجه بضرورة التوسع في مثل هذه النوعية من المشروعات التي تهدف إلي إنتاج جميع أنواع الشتلات في موسمها بأسعار مناسبه بدلا من جلبها من خارج المحافظة مما يسهم في توفير الوقت والجهد والمال على المزارعين وتوسيع الرقعة الزراعية بالمحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الزراعية.
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من جانب اخر أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الكشف على 82114 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وحتى الآن بنسبة 115% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطن، حيث نجحت المديرية في تحقيق المستهدف كاملا وتجاوزه بنسبة 15 %.

وأضاف محروس أنه تم تجاوز نسبة 100% في تنفيذ المبادرة نظرا لوجود مواطنين من خارج المحافظة ويجري الكشف عليهم خلال المبادرة وبالتالي تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرة بنسبة الـ100%.

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