كيف تعاقب جامعة عين شمس الطلاب غير الملتزمين بارتداء الكمامة؟ | تفاصيل

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة اعتبارًا من 17/10/2020.





يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة، كما يطبق أيضًا على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد.





وتكلف إدارة الأمن الجامعى بتنفيذ ذلك، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.





وفوض القرار الأمر الى العمداء بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الإنذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.





وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.





وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه في رحاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.





في بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر لجامعة عين شمس على استضافتها الجلسة رقم (٧٠٦) للمجلس.





كما أكد أن المجلس في اجتماعه اليوم قبل أيام قليلة من بداية العام الدراسي وبحضور جميع رؤساء الجامعات الحكومية قد اطمئن على استعداد الجامعات لبداية العام الدراسى الجديد مشددا على أهمية الالتزام الدقيق بالقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس اليوم وخاصة : １- استكمال كافة الاجراءات الاحترازية مع تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ للإشراف على متابعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، على أن يتم تفويض هذه اللجنة لرصد وإثبات المخالفات التي قد ترتكب داخل الحرم للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة واعتمدها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإعداد تقرير بتلك المخالفات للعرض على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم.





２- الانتهاء من وضع جميع الجداول الدراسية واعلانها خلال الاسبوع الأول من الدراسة طبقا لمنظومة التعليم الهجين المعلنة وطبقا لطبيعة الكليات والمعاهد.

３- التزام اعضاء هيئة التدريس بالتواجد من اليوم الاول للدراسة وأهمية البدء في مراجعات على المقررات والتدريبات التى لم تستكمل خلال توقف الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

４- الاهتمام بالجانب الثقافى والتوعوى خلال العام الدراسى مع التركيز على تعريف الطلاب بقضايا الوطن الهامة واهمية التصدى للشائعات واستهداف الدولة ومؤسساتها من الجماعات الارهابية مع ضرورة توعية المجتمع الجامعى باهمية وحدة الصف واهمية المشروعات القومية فى كافة المجالات التي أنجزتها وتنجزها الدولة المصرية لصالح المواطن المصري.

５- الاستعداد داخل الكليات والمعاهد بالجامعات بمناطق مخصصة للفرز والعزل المؤقت حال الاشتباة فى حالات الإصابة بڤيروس الكورونا المستجد مع وضع خطوات تنفيذية للتعامل مع الحالات من خلال قطاع ادارة الازمات المركزى والتنسيق مع المستشفيات الجامعية ووحدات مكافحة العدوى فى هذا الصدد وتعميم الاستبيان الذي أعده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على جميع الطلاب والعاملين بالجامعات مع تشجيعهم على التواصل بالخط الساخن(١٠٥) ثم اختيار الرقم (٣) الخاص باستشارة أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب المصرية في حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

６- التاكيد على سرعة البدء فى مشروعات الجامعات الاهلية المرتبطة بالجامعات الحكومية مع ضرورة سرعة الانتهاء من البرامج الأكاديمية المقترح البدء بها.

７- التاكيد على سرعة الانتهاء من المشروع القومى لمنظومة البيئة المعلوماتية للجامعات المصرية وذلك من خلال جداول زمنية محددة وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الجامعات الذكية والامتحانات الالكترونية الموحدة وكذلك سرعة الانتهاء من مراكز الامتحانات الالكترونية بكافة الجامعات الحكومية والمشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية وذلك وفق تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل الدعم غير المسبوق الذي يقدمه السيد الرئيس لتطوير منظومة التعليم الجامعي والمستشفيات الجامعية.





وفي نهاية المجلس توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الاعلى للجامعات بالشكر للاستاذ سيد عطا المشرف العام على التنسيق وجميع العاملين بمكتب التنسيق على جهدهم المتميز كما اثنى المجلس على الدعم المقدم من جامعة عين شمس لتيسير اعمال مكتب التنسيق.