عميد صيدلة عين شمس: بدء الدراسة بالكلية أونلاين ..غدا

قال الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن الدراسة ستبدأ غدا "اونلاين" لجميع الفرق، حسب الجداول المعلنة للطلاب ، منوها أن يوم الأحد ستبدأ الدراسة بالشكل المباشر.





وأضاف عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" أن الكلية تستعد لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020/ 2021 ، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي الطلاب ضد فيروس الكورونا.





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وأوضح الدكتور خالد أنه تم تقليل اعداد الطلاب داخل القاعات إلي الثلث مع الحفاظ علي عملية التباعد الاجتماعي تجنبا للإصابة بفيروس كورونا وتعقيم أماكن المحاضرات والمعامل بشكل مستمر مشيرا إلي أن الطلاب سوف يتلقون محاضرات اونلاين 3 أيام و3 أيام داخل الجامعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تحافظ علي الجميع.





وأكد أبو شنب التزام جميع العاملين وهيئة أعضاء التدريس والطلاب علي ارتداء الكمامات ويحظر علي أي طالب دخول الحرم والمحاضرات بدونها ، مضيفا أن تم وضع لافتات بجميع انحاء الكلية تحث الطلاب علي ارتداء الكمامة بشكل مستمر.





وتابع الدكتور خالد أن الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين، بثلاثة أيام لأون لاين والثلاثة أيام الأخري من داخل الحرم الجامعي، مؤكدا رفع المقررات الدراسية علي المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية.