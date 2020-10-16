AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد صيدلة عين شمس: بدء الدراسة بالكلية أونلاين ..غدا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:31 م
صيدلة جامعة عين شمس
صيدلة جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن الدراسة ستبدأ غدا "اونلاين" لجميع الفرق، حسب الجداول المعلنة للطلاب، منوها أن يوم الأحد ستبدأ الدراسة بالشكل المباشر.

وأضاف عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" أن الكلية تستعد لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020/ 2021 ، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي الطلاب ضد فيروس الكورونا.

اقرأ أيضا |
الحكومة تنفي التراجع عن تطبيق نظام التعليم الهجين بالجامعات
وأوضح الدكتور خالد أنه تم تقليل اعداد الطلاب داخل القاعات إلي الثلث مع الحفاظ علي عملية التباعد الاجتماعي تجنبا للإصابة بفيروس كورونا وتعقيم أماكن المحاضرات والمعامل بشكل مستمر مشيرا إلي أن الطلاب سوف يتلقون محاضرات اونلاين 3 أيام و3 أيام داخل الجامعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تحافظ علي الجميع.

وأكد أبو شنب التزام جميع العاملين وهيئة أعضاء التدريس والطلاب علي ارتداء الكمامات ويحظر علي أي طالب دخول الحرم والمحاضرات بدونها ، مضيفا أن تم وضع لافتات بجميع انحاء الكلية تحث الطلاب علي ارتداء الكمامة بشكل مستمر.

وتابع الدكتور خالد أن الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين، بثلاثة أيام لأون لاين والثلاثة أيام الأخري من داخل الحرم الجامعي، مؤكدا رفع المقررات الدراسية علي المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صيدلة عين شمس: جاهزون لاستقبال الأنشطة الطلابية في العام الدراسي الجديد

الجامعات تلجأ للتعليم الهجين.. خبراء: استمرار التجرية بعد انتهاء أزمة كورونا.. تطوير التكنولوجيا داخل الكليات.. وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى النصف

جامعة عين شمس في أسبوع.. الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليتي الهندسة والصيدلة.. وتقديم الملفات لراغبي الالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية

تعرف على الإجراءات الاحترازية بكليات جامعة القاهرة مع بدء العام الدراسى الجديد

استعدادات بكليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد.. تعاقد مع شركة لتعقيم وتطهير المدرجات وتقسيم الدفعات إلى مجموعات.. وتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات إلى النصف

إجراءات احترازية مشددة وتفعيل التعليم الهجين.. الجامعات المصرية تستعد لاستقبال طلاب العام الجديد| تقليل الاعداد بالقاعات وتعقيم بعد كل محاضرة

ترشيحاتنا

مصر للطيران تطرح تخفيضات كبيرة على بعض وجهاتها في إفريقيا وأوروبا

السفير الصيني يكرم طفلا مصريا حصد جائزة قصص الأطفال الدولية على مستوى الدول العربية وأفريقيا

وصول علي الحجار ووفاء عامر إلى عزاء الفنان محمود ياسين

السعودية: لا إصابات بـ كورونا خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة

ابنة جمال عبد الناصر تبرئه ..7 أشخاص معه وافقوا على إرسال قوات لليمن

نقل فرجاني ساسي إلى المستشفى بعد اشتباه في إصابته بـ كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نُزعت من قلبه الرحمة.. أب يطلق النار على طفليه أمام والدتهما|شاهد

بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم