توم حرب: إدارة أوباما وكلينتون كانت تريد السيطرة على الشرق الأوسط عبر الإخوان

قال توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية،ان المخابرات الأمريكية، ادعت أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق محت 33 ألف رسالة من بريدها الإلكترونى .





وأضاف حرب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الاعلامى احمد مجدى، أن قيادة الرئيس الأمريكى السابق أوباما كانت تريد إدارة موحدة للشرق الأوسط متمثلة فى جماعة الإخوان الإرهابية.





وأوضح مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي،ما كانت تريد أن تفعله قيادة أوباما؛ هو جريمة فى حق الوطن العربى، معقبا:" الخوف الآن من ان تكون إدارة أوباما هي من صنعت تنظيم الدولة الإرهابي "داعش".



