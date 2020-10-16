توم حرب: إدارة أوباما وكلينتون كانت تريد السيطرة على الشرق الأوسط عبر الإخوان

قال توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية،ان المخابرات الأمريكية، ادعت أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق محت 33 ألف رسالة من بريدها الإلكترونى.
وأضاف حرب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الاعلامى احمد مجدى، أن قيادة الرئيس الأمريكى السابق أوباما كانت تريد إدارة موحدة للشرق الأوسط متمثلة فى جماعة الإخوان الإرهابية.
وأوضح مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي،ما كانت تريد أن تفعله قيادة أوباما؛ هو جريمة فى حق الوطن العربى، معقبا:" الخوف الآن من ان تكون إدارة أوباما هي من صنعت تنظيم الدولة الإرهابي "داعش".
وكشفت إحدى الرسائل التي رفعت وزارة الخارجية الأمريكية السرية عنها من البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، كيف خططت جماعة الإخوان للهيمنة على عملية وضع الدستور عام 2012 من خلال ضمان الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان.
ونقل مرسل الرسالة- المؤرخة 14 يناير 2012، والذي لم تفصح الوزارة عن هويته- إلى كلينتون، تأكيدات من مصادر مقربة من قيادات جماعة الإخوان وأجهزة مخابرات غربية، بأن مرشد الإخوان محمد بديع ومعاونيه، بمن فيهم رئيس حزب العدالة والتنمية - آنذاك - محمد مرسي، عقدوا سلسلة جلسات سرية لبحث كيفية استثمار فوز الإسلاميين بأغلبية مقاعد مجلس الشعب الذي انتهت انتخاباته للتو.
وأضاف المرسل أن المرشد محمد بديع وعددا من قيادات الإخوان قدروا أن الجماعة يمكن أن تشكل تكتلًا برلمانيًا مع أحزاب التحالف الديمقراطي يسيطر على 38% من مقاعد البرلمان، بينها 27% من المقاعد يسيطر عليها حزب النور وحلفاؤه من الحركة السلفية.