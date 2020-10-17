تويوتا تكشف عن نسختها كورولا 2021 Apex

كشفت تويوتا عن نسختها المحدودة من كورولا سيدان الجديدة لعام 2021 ، والتي أطلقت عليها اسم apex ، وينتج منها 6 آلاف سيارة فقط.



وحصلت السيارة الجديدة من تويوتا على تصميم رياضي من الفولاذ المقاوم للصدأ بالإضافة إلى نظام تعليق بمساعدين لولبية خاصة تخفض السيارة بمقدار 0.6 بوصة واستجابة سريعة للتوجيه .



وتحتوي السيارة على محرك بسعة 2000 سي سي بقوة 169 حصان عند 6600 دورة في الدقيقة ، وعزم دوران 205 نيوتن متر عند 4800 دورة في الدقيقة.



وتتصل السيارة بمحرك ناقل للحركة بنظام Dynamic Shift CVT، وتقدم تويوتا 120 وحدة فقط مع ناقل حركة يدوى iMTبـ 6 سرعات.



يذكر أن كشفت تويوتا عن أسعار موديلاتها المشهورة لاندكروز برادو 2021 المتوفرة في مصر حاليا ، حيث يتم استيراد السيارة للراغبين فيها بالطلب والحجز .



وأكدت الشركة أن سعر السيارة للراغين فيها يبلغ 2 مليون و150 ألف جنيه في الوقت الحالي موديل 2021 حيث تتاح في فئة واحدة فقط في السوق المصري .

