البورصة الأردنية ترتفع 0.53% في أسبوع

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.53%، لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1572.2 نقطة.





وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.0 ملايين دينار أردني مقارنة مع 4.4 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق.





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وذلك بنسبة انخفاض 9.3%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 19.9 مليون دينار أردني، مقارنة مع 22.0 مليون دينار للأسبوع السابق.





وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 23.6 مليون سهم، نفذت من خلال 8546 صفقة.