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اقتصاد

بزيادة 53.8%.. الإحصاء: 4.8 مليون طن إنتاج مصر من الأرز خلال 2018-2019

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:02 م
زراعة الأرز
زراعة الأرز
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آية الجارحي
بلـغ إنتــاج الأرز 4.8 مليون طـن عـــــام 2019/2018 مقــابل 3.1 ملـيون طــن عـام 2018/2017 بنســبة زيادة قـدرهـا 53.8 ٪.جاء ذلك وفقا لبيانات إحصائية صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذى يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الموافق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعــة (FAO) عــام 1945 ومقرها روما إيطاليا وقد تم اختيار شعار اليوم العالمي للغذاء لعــام 2020 " معًا ننمو ونتغذى ونحافظ على الاستدامة ".


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ويدعو يوم الأغذية العالمي إلى تضامن العالم لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا، وجعل النظم الغذائية أكثر صمودًا وصلابة للاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض وعلى صحتنا وعلى المناخ ، حتى نتمكن من تحمل التقلبات المتزايدة والصدمات المناخية، ولإيجاد سبل عيش لائقة.


وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء  ذلك إلى زيادة المساحة المنزرعة بالأرز خلال هذا العام بنسبة 51.9 %.

 

وبلـغ إنتــاج القمح 8.6 مليـون طــن عــام 2019/2018  مـقـابـل  8.3  طـن  عام 2018/2017 بنسـبة زيادة  قدرها  2.5 ٪ ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاجية الفدان من القمح خلال هذا العام .

 

كما بلـغ إنتــاج الخضــر وفقا للبيانات الاحصائية 20.5 مليـون طـن عـام 2018/ 2019مقـــابل 19.8مليـون طـن عــام 2018/2017 بنسبة زيادة   قدرها 3.1 ٪ .

 

وبلــغ إنتـاج الفــاكهة 11.7 مليــون طـــن عــام 2019/2018 مقابل 11.9 مليـون طن عـام 2018/2017 بنسـبة انخفاض قدرها  2.3٪.

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