المنيا تستعد للعام الدراسي الجديد.. 51 مدرسة جديدة تدخل الخدمة.. إحلال وتجديد وتوسعة ٤٣ أخرى بتكلفة 289 مليون جنيه.. إجراءات احترازية مكثفة ومتابعة مستمرة

- المنيا تستعد للعام الدراسي الجديد من نوعه
- الانتهاء من 15 مدرسة جديدة جاهزة لدخول الخدمة التعليمية
- توسعة 31 مدرسة لاستيعاب الكثافات الجديدة
- رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لحالة المدارس ومحيطها
- تطبيق الإجراءات الوقائية وصيانة بوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة
ساعات ويبدأ العام الدراسي الجديد بالمنيا حيث تم الانتهاء من 15 مدرسة جديدة جاهزة لدخول الخدمة التعليمية خلال العام الدراسي 2020/2021 بإجمالي 242 فصلا دراسيا بنطاق 6 مراكز هي المنيا وابوقرقاص وملوي ومغاغة والعدوة وسمالوط.
وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بقطاع التعليم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لإنشاء العديد من المدارس بمحافظة المنيا للحد من ظاهرة كثافة الطلاب داخل الفصول ، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بعد ظهور فيروس كورونا المستجد للحفاظ على التباعد بين الطلاب حفاظا على سلامتهم وصحتهم.
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وأوضح المهندس احمد النوبي مدير عام منطقة المنيا بالهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع شمال الصعيد، انه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بـ 15 مدرسة من الاعمال الانشائية وتوصيل كافة المرافق والتجهيزات الخاصة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي القادم.
ومن جانبه أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الانتهاء من 58مدرسه منها 15 مدرسة إنشاء جديد، وتوسعة 31 مدرسة أخرى، وإحلال جزئي لـ 6 مدارس، و3 مدارس إحلال كلي، بإجمالي 805 فصل، وبتكلفة تصل الى 289 مليون جنية، بالإضافة الى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.
كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، برفع درجة الاستعداد، والمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس ومحيطها، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي سيبدأ السبت القادم، مع المرور على كافة المدارس للتأكد من تلافى أي سلبيات أو ملاحظات واستكمال كافة الاحتياجات.
وشدد على تكثيف أعمال التعقيم و النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الاشغالات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.
كما شدد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال التأكد من إجراء أعمال الصيانة لبوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم للمدارس، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام المدارس، والتأكد من توافر كافة أدوات التعقيم والمنظفات ومعدات الرش
كما وجه بضرورة توافر الكتب المدرسية لكافة المراحل التعليمية، وإنهاء احتياجات المدارس من أثاث ومعدات وأعمال صيانة والترميمات المطلوبة مع ضرورة الانتهاء من صيانة جميع التخوت والكراسي، واستكمال لمبات الإضاءة في جميع مرافق وفصول المدرسة، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية، والتأكد من سلامة وجودة شبكات الإطفاء والحريق.