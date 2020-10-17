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المنيا تستعد للعام الدراسي الجديد.. 51 مدرسة جديدة تدخل الخدمة.. إحلال وتجديد وتوسعة ٤٣ أخرى بتكلفة 289 مليون جنيه.. إجراءات احترازية مكثفة ومتابعة مستمرة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:21 ص
المنيا تستعد للعام
المنيا تستعد للعام الدراسي الجديد
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ايمن رياض
  • المنيا تستعد للعام الدراسي الجديد من نوعه 
  • الانتهاء من 15 مدرسة جديدة جاهزة لدخول الخدمة التعليمية 
  • توسعة 31 مدرسة لاستيعاب الكثافات الجديدة 
  • رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لحالة المدارس ومحيطها
  • تطبيق الإجراءات الوقائية وصيانة بوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة


ساعات ويبدأ العام الدراسي الجديد بالمنيا حيث تم الانتهاء من 15 مدرسة جديدة جاهزة لدخول الخدمة التعليمية خلال العام الدراسي 2020/2021 بإجمالي 242 فصلا دراسيا بنطاق 6 مراكز  هي المنيا وابوقرقاص وملوي ومغاغة والعدوة وسمالوط.

وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بقطاع التعليم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لإنشاء العديد من المدارس بمحافظة المنيا للحد من ظاهرة كثافة الطلاب داخل الفصول ، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بعد ظهور فيروس كورونا المستجد للحفاظ على التباعد بين الطلاب حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

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وأوضح المهندس احمد النوبي مدير عام منطقة المنيا بالهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع شمال الصعيد، انه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بـ 15 مدرسة من الاعمال الانشائية وتوصيل كافة المرافق والتجهيزات الخاصة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي القادم.

ومن جانبه أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الانتهاء من 58مدرسه منها 15 مدرسة إنشاء جديد، وتوسعة 31 مدرسة أخرى، وإحلال جزئي لـ 6 مدارس، و3 مدارس إحلال كلي، بإجمالي 805 فصل، وبتكلفة تصل الى 289 مليون جنية، بالإضافة الى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، برفع درجة الاستعداد، والمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس ومحيطها، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي سيبدأ السبت القادم، مع المرور على كافة المدارس للتأكد من تلافى أي سلبيات أو ملاحظات واستكمال كافة الاحتياجات.

وشدد  على تكثيف أعمال التعقيم و النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الاشغالات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

كما شدد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال التأكد من إجراء أعمال الصيانة لبوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم للمدارس، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام المدارس، والتأكد من توافر كافة أدوات التعقيم والمنظفات ومعدات الرش

كما وجه بضرورة توافر الكتب المدرسية لكافة المراحل التعليمية، وإنهاء احتياجات المدارس من أثاث ومعدات وأعمال صيانة والترميمات المطلوبة مع ضرورة الانتهاء من صيانة جميع التخوت والكراسي، واستكمال لمبات الإضاءة في جميع مرافق وفصول المدرسة، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية، والتأكد من سلامة وجودة شبكات الإطفاء والحريق.
المنيا تستعد للعام الدراسي الجديد.. 51 مدرسة جديدة تدخل الخدمة.. إحلال وتجديد وتوسعة ٤٣ أخرى بتكلفة 289 مليون جنيه.. إجراءات احترازية مكثفة ومتابعة مستمرة
المنيا تستعد للعام الدراسي الجديد.. 51 مدرسة جديدة تدخل الخدمة.. إحلال وتجديد وتوسعة ٤٣ أخرى بتكلفة 289 مليون جنيه.. إجراءات احترازية مكثفة ومتابعة مستمرة
المنيا تستعد للعام الدراسي الجديد.. 51 مدرسة جديدة تدخل الخدمة.. إحلال وتجديد وتوسعة ٤٣ أخرى بتكلفة 289 مليون جنيه.. إجراءات احترازية مكثفة ومتابعة مستمرة
المنيا تستعد للعام الدراسي الجديد.. 51 مدرسة جديدة تدخل الخدمة.. إحلال وتجديد وتوسعة ٤٣ أخرى بتكلفة 289 مليون جنيه.. إجراءات احترازية مكثفة ومتابعة مستمرة
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