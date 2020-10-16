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رياضة

تامر عبد الحميد: بطولات الأهلي والزمالك تتحدث عنهما.. ويجب أن يصنع اللاعبون التاريخ لأنفسهم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:25 م
الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
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حسن العمدة
أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق أن الأهلي والزمالك لا ينقصهما بطولات من أجل تأكيد أفضليتهما دائما ولكن تاريخ كل فريق معروف للجميع، ولكن قدر الأندية الكبيرة هو المنافسة علي جميع البطولات المتواجدة علي الساحة دائما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج وبكل صراحة "يجب على لاعبي الزمالك أن يفكروا في انفسهم وأن يساهموا في تحقيق بطولة أفريقيا هذا الموسم لأن التاريخ سيذكرهم دائما بأنهم هم من حققوا هذه البطولة الكبيرة داخل القارة الأفريقية، ولاعبي الزمالك الحاليين قادرين علي تحقيق اللقب".

وأكمل "عندما قلت إن الزمالك لو واجه الأهلي 100 مرة سيفوز الزمالك؛ كان التصريح ليس بالمعني الحرفي، ولكن أقصد أن الزمالك سيحقق الفوز في مواجهات كثيرة لأن الزمالك حاليا أفضل فنيا من النادي الأهلي، وهذا الأمر لا ينتقص من لاعبي الأهلي ولكن الحديث عن الفترة الحالية فقط".

واختتم "فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي من أهم لاعبي الزمالك ولابد أن تسرع الإدارة في فتح ملف تعاقدهما مع الفريق؛ لأن جماهير الزمالك تريد إستمرارهما لسنوات عديدة، ولا يهم الجماهير الأمور المالية وتريد تواجد اللاعبين بإستمرار لأنهم من ركائز الفريق".

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