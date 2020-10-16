AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ظهرت بـ هاف ستومك.. 10 صور مثيرة لابنة عمرو دياب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت جنا عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مثيرة كاجوال.

وظهرت جنا عمرو دياب، ببنطال أنيق باللون الأسود، وبلوزة هاف ستوك بالألوان المبهجة مكشوف الأكتاف والصدر والظهر  وهو ما جعل إطلالتها مثيرة وجريئة.

وتثير ابنة الفنان عمرو دياب الجدل من خلال مشاركتها جمهورها بصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام؛ بإطلالات جريئة تكشف عن أنوثتها. 

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور لابنة الفنان عمرو دياب التى تثير الجدل بأنوثتها. 
ظهرت بـ هاف ستومك.. 10 صور مثيرة لابنة عمرو دياب
ظهرت بـ هاف ستومك.. 10 صور مثيرة لابنة عمرو دياب
ظهرت بـ هاف ستومك.. 10 صور مثيرة لابنة عمرو دياب
ظهرت بـ هاف ستومك.. 10 صور مثيرة لابنة عمرو دياب
ظهرت بـ هاف ستومك.. 10 صور مثيرة لابنة عمرو دياب
ظهرت بـ هاف ستومك.. 10 صور مثيرة لابنة عمرو دياب
ظهرت بـ هاف ستومك.. 10 صور مثيرة لابنة عمرو دياب
ظهرت بـ هاف ستومك.. 10 صور مثيرة لابنة عمرو دياب
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بعد إصابة ساسي بكورونا.. موقف الكاف من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بأبطال إفريقيا

رسميا.. الزمالك يعلن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

رانيا يوسف: بلبس على راحتى ومحدش يتدخل.. فيديو

هل يشارك حميد أحداد مع الرجاء أمام الزمالك؟ صدى البلد يكشف الحقيقة

عصام مرعي يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والوداد في أبطال إفريقيا..فيديو

علي وآدم.. أول رد من طارق العريان بعد هجوم ابن أصالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها اللبن الرائب.. أطعمة يجب الابتعاد عنها عند الإصابة بنزلات البرد

ظهرت بـ هاف ستومك.. 10 صور مثيرة لابنة عمرو دياب

هوندا تطرح فئة رخيصة في مصر من سيارتها هوندا honda crv .. صور