ظهرت بـ هاف ستومك.. 10 صور مثيرة لابنة عمرو دياب

نشرت جنا عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مثيرة كاجوال.





وظهرت جنا عمرو دياب، ببنطال أنيق باللون الأسود، وبلوزة هاف ستوك بالألوان المبهجة مكشوف الأكتاف والصدر والظهر وهو ما جعل إطلالتها مثيرة وجريئة.





وتثير ابنة الفنان عمرو دياب الجدل من خلال مشاركتها جمهورها بصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام؛ بإطلالات جريئة تكشف عن أنوثتها.



