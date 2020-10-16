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بروتوكول استباقي لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.. اللجنة العلمية توضح.. فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إسراء صبري
قالت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الدولة بدأت الاستعداد للعام الدراسي الجديد منذ إجازة الصيف، معقبا: سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين في كل من المدارس والجامعات.

وأكملت "العسال" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن النظام الهجين جاء من أجل تقليل الأعداد في المدراس والجامعات، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا على الجميع.

وأشارت إلى أنه سيتم متابعة الطلاب عن طريق الكشف عليه سواء في المدارس أو الجامعات، معقبة: سيتم التأكد يوميا من درجات حرارة الطلاب.

وشددت على أن المنزل يجب أن يمنع ابنه من النزول إلى المدرسة فور ظهور عليه أي أعراض قد تشبه أعراض البرد أو غيرها وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.

وأكدت أنه في حالة ظهور أي أعراض على أي طفل أو طالب سيتم عزلة مباشرة والتواصل مع المنزل من أجل التعامل مع الطالب.

وأوضحت أن وزارة الصحة خلال أيام ستقوم بتعديل البروتوكول الخاص بفيروس كورونا، وذلك لكي يكون استباقيا ومجهزا في حالة وجود موجة ثانية من فيروس كورونا، مشددة على أن من يعاني من أمراض مناعية عليه أن يستشير الطبيب الخاص به قبل التواجد في المدارس.
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