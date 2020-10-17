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اقتصاد

ارتفاع نسبة البطالة إلى 6ر3% بـ كوريا الجنوبية في سبتمبر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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وكالات

أظهرت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن البلاد فقدت حوالي 392 ألف وظيفة في سبتمبر، مايمثل انخفاضا في عدد الموظفين للشهر السابع على التوالي، حيث أثرت جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل.

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وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بنسبة 5ر0 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى6ر3 بالمئة في سبتمبر، مع انخفاض عدد العاملين إلى 01ر27 مليونا، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

ويُعتقد على نطاق واسع أن جائحة كوفيد19- كان لها تأثير شامل على أسواق العمل المحلية خلال النصف الثاني من العام.
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